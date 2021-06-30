Прямая трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным — 2021
Президент России отвечает на вопросы граждан, присланные в приложение «Москва — Путину», на сайт москва-путину.рф, в социальные сети или в СМС- или ММС-сообщениях.
Фото, видео: www.globallookpress / Kremlin Pool
Президент России вышел на связь с россиянами — стартовала Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021.
Задать вопрос лидеру государства может каждый житель России. На 28 июня в центр обращений поступили более 660 тысяч сообщений. За день до Прямой линии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к 30 июня количество вопросов может достигнуть миллиона. Больше всего сообщений направили жители Краснодара, Новосибирска и Дагестана.
До конца Прямой линии для граждан будет работать приложение «Москва — Путину», которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира. Задать вопрос можно, зарегистрировавшись на сайте москва-путину.рф (moskva-putinu.ru), в сообществах сайта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы также принимаются СМС- или ММС-сообщениями на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Отправка сообщения — бесплатная, есть ограничение до 70 знаков.
Дозвониться до центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8–800-200-40-40. Из зарубежных стран звонки принимают по номерам +7 499 550-40-40, +7-495-539-40-40.
Одной из главной темой Прямой линии стала борьба со всплеском заболеваемости коронавирусом COVID-19. Жителей России волнует доступность лекарств, вакцины от коронавируса и ограничения в связи с распространением вируса.
Еще одна тема обращений — социальная защита и поддержка многодетных семей. Россиян волнует строительство дорог в стране, детские выплаты, рост цен, программа льготной ипотеки и вопросы строительства жилья в целом.
К слову, в этом году девиз Прямой линии— «Без посредников». На мероприятии с лидером государства работает ведущий, но граждане зададут вопросы президенту напрямую, с помощью смартфона. Так глава государства имеет возможность видеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, наглядно наблюдает географию и понимает, какие проблемы наиболее остры в каждом регионе.
В 2020 году в рамках Прямой линии в адрес президента РФ поступили 344 тысячи обращений от жителей страны. Из них уже решены более 53 тысяч, а в работе находятся более 184 тысяч обращений. При этом более 95 тысяч обращений не имеют конкретного запроса.
Так, после одного из обращений в России было решено, что до 2023 года в стране будет обеспечена бесплатная подводка газовых коммуникаций до границ домов. Также классные руководители стали в государственных и муниципальных организациях среднего профобразования стали получать дополнительные выплаты.
Более двух тысяч человек на прошлой Прямой линии обратились к Владимиру Путину с вопросами, касающимися алиментов. В связи с этим уже с 1 июля 2021-го в РФ будут введены ежемесячные выплаты детям от 8 до 17 лет с единственным родителем или в семьях, которые имеют судебное решение на получение алиментов и не получающих их.
Два года назад в 2019-м, к Прямой линии с Владимиром Путиным поступил почти один миллион обращений. Из них 240 тысяч вопросов уже решили, 260 тысяч пока находятся в работе. Больше всего обращений – 52 тысячи - были связаны с экологией. Из них решено 32 тысячи.
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