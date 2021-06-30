«Кого мне бояться?» — интервью болельщика с флагом РФ, которому порвали футболку
Украинцы толпой набросились на уроженца Тулы, возмутившись из-за российской символики.
Фото, видео: www.globallookpress / Joel Marklund; 5-tv.ru
Волну негодования в соцсетях вызвали кадры с матча чемпионата Европы в шотландском Глазго. Там накануне играли сборные Украины и Швеции.
Сначала в интернете появилось вот это фото, на котором стоят российский и украинский фанаты. Судя по всему, болельщик с нашим триколором пришел поддержать сборную Украины. Этот снимок разлетелся по СМИ в качестве примера налаживания отношений двух братских народов.
Однако уже сегодня появилось продолжение этой истории. Через считанные минуты российского фаната начали избивать. У него отобрали флаг и порвали футболку нашей команды. Избежать более серьезных травм помогли стоящие рядом украинцы, которые отбили его у своих же соотечественников.
Любопытно, что перед началом матча журналисты спрашивали у мужчины с российским флагом, не боится ли он находится на трибуне с такой символикой.
«Кого мне бояться? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России. Украина, Россия, Польша — мы все вместе», — цитирует ответ мужчины Газета.ru.
Болельщик уточнил, что собирается болеть за сборную Украины. Он также заявил, что живет в Глазго, но родом из Тулы.
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