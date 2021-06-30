Пошла реакция: чиновники засуетились после жалоб граждан Путину на Прямую линию

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Алексей Хитров
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Более трех с половиной часов президент России разбирал обращения граждан в онлайн-режиме.

Пошла реакция: чиновники засуетились после жалоб граждан Путину на Прямую линию

Фото: kremlin.ru

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021

Уже в ходе Прямой линии президента России Владимира Путина на многие жалобы граждан поступила ответная реакция чиновников в регионах.

Газ до дома

Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному министру энергетики и ЖКХ разобраться с ситуацией в Краснотурьинске, жительница которого Светлана Култыгина пожаловалась, что к ее дому не могут подвести газ. Более того, региональный Следственный комитет (СК) организовал доследственную проверку о возможной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения.

Крыша детского сада

В новокузнецкой коррекционной школе-детсаду № 235, на отсутствие ремонта в которой жаловалась местная жительница Елена Калинина, уже полным ходом идет восстановление кровли. В то же время губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил министру образования региона немедленно выехать в Новокузнецк и разобраться с ситуацией.

В свою очередь областная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации. Также будет расследован факт превышения должностных полномочий в отношении женщины, обратившейся к президенту России — стало известно, что в ее адрес поступали угрозы.

Вернуть льготы

В Омске сотрудники регионального СК разбираются, почему местного жителя лишили звания «Ветеран труда». Тем временем в областном правительстве доложили, что другой местный житель Владимир Васильков, обратившийся на прямую линию главы государства, уже 8-9 июля сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесенного коронавируса в рамках программы углубленной диспансеризации.

Прокуратура Астраханской области организовала проверку по обращению местной жительницы к президенту о незаконном отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. В свою очередь прокуроры Тюменской области проверяют информацию о нарушениях при переселении граждан из ветхого жилья и больших тарифах за коммунальные услуги, также поступившую на Прямую линию с президентом.

Дайте воды

В Ленобласти предприятие Леноблводоканал ответило на жалобы о проблемах с водоснабжением в деревне Староселье Выборгского района. Там пояснили, что в населенном пункте есть централизованное водоснабжение, более того, недавно заменен насос на более мощный, но в связи с дополнительной нагрузкой от увеличения потребления в летний период и жаркой погодой давление в сети упало.

Наша сборная

Отреагировал на прошедшую пресс-конференцию президента и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Дело в том, что в ходе Прямой линии на вопросы журналистов о неудовлетворительном результате российской команды на Евро-2020 пришлось отвечать главе государства. По словам Черчесова, он должен был сначала отчитаться на исполкоме Российского футбольного союза, но в ближайшее время он встретится с прессой для большого интервью по результатам европейского первенства.

Как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии с россиянами поделился подробностями того, как он проводит досуг. По его словам, русские люди, когда выпьют, начинают петь, и он в этом смысле мало чем отличается от сограждан.

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