Сильный и мудрый политик: международная реакция на Прямую линию Путина

В России состоялось одно из самых важных мероприятий 2021 года — президент Владимир Путин в прямом эфире обсудил с гражданами насущные проблемы и ответил на самые животрепещущие вопросы. Этой традиции уже почти 20 лет. Ничего подобного в других странах мира не существует вовсе.

«Может, потому что политики боятся посмотреть правде в глаза?» — задаются одним и тем же вопросом жители разных государств.

Каждое выступление Путина перед народом за границей ждут с нетерпением. Все прекрасно понимают: от руководителя ведущей мировой державы зависит многое. Какова же была реакция на Прямую линию президента РФ в 2021 году? Подробно рассказывает 5-tv.ru.

Украина

Проблему напряженных взаимоотношений между Москвой и Киевом Владимир Путин затронул в начале эфира. Во-первых, он дал четко понять, что виновником конфликта является правительство Украины и лично президент Владимир Зеленский, который «отдал страну под полное внешнее управление» и совершенно не понимает, какой курс на развитие взят. Во-вторых, выразил недовольство тем, что власти Незалежной агрессивно настроены по отношению к своему народу. В частности, отметил, что те принимают ужасные законы, которые в итоге могут привести к расслоению общества.

Ожидать, что утверждения Путина понравятся украинским политикам было бы наивно. Вот, одним из первых с недовольными лозунгами выступил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Он вновь напомнил, что не может простить «соседей» за «нападение» на его страну и попросил президента РФ не называть украинцев и русских «одним народом».

«Украинцы и русские — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину и отобрала кусок территории», — возмущался в Twitter Кулеба.

Вероятно, политик просто забыл о легально проведенном референдуме, в результате которого более 90% людей, проживавших на полуострове, выступили за воссоединение с Россией.

#StopFake



Українці та росіяни — два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв’язав агресію. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2021

А вот депутат парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива придерживается иного мнения. Он открыто заявил, что убеждения Путина ему очень близки. Государственный деятель искренне считает, что украинцы и русские, прошедшие через кровопролитные войны бок о бок, достойны назваться братьями.

«Мы — украинцы и русские — один народ. И для нас красная звезда навсегда останется символом нашей общей Победы над фашизмом, над злом. Так было, так есть и так будет. И ничто не сможет это изменить!» — гордо заявил Кива в своем видеообращении.

Отметил верность Путина своим принципам и его продуманную стратегию управления большой державой и украинский политолог Михаил Погребинский. В интервью 5-tv.ru он добавил, что в ходе Прямой линии президент РФ несколько раз намекнул строптивым властям Незалежной, что было бы неплохо начать выстраивать адекватный диалог. По мнению эксперта, Киеву стоит прислушаться.

Погребинский напомнил, что не так давно Британия учинила жуткую провокацию. Эсминец Defender без разрешения вошел в российские воды близ многострадального Крыма. Береговая охрана и авиация немедленно отреагировали на инцидент — иностранцев пришлось выпроваживать, имитируя метание бомб и выстрелов. Украина сочла это едва ли не попыткой России развязать Третью мировую войну, бросала упреки и настоятельно рекомендовала европейцам взять ее в НАТО для массового противостояния. Путин же остудил пыл «соседей», отметив, что военные всего лишь охраняли покой граждан и ни при каких обстоятельствах не посмели бы устраивать масштабное кровопролитие.

«Я думаю, слова Путина будут услышаны многими. В том числе в Киеве», — подчеркнул Михаил Погребинский, намекая на авторитетность мнения российского лидера.

Великобритания

Мнение Владимира Путина по поводу незаконного вторжения эсминца Defender в российские воды обсудили и в редакции британского ВВС. Авторы статей отмечают, что президент РФ дал ясно понять, что в развязывании международных конфликтов виноваты только страны-участницы Североатлантического альянса, которым не терпится установить господство над миром.

«Я верю Путину!»

«Европе и США давно пора признать, что Россия — правит всем. У нее сильный и справедливый лидер»,

«Очевидно, что это было умышленное вторжение. Очнитесь уже!» — комментировали статью читатели BBC.

www.globallookpress / Rob Powell

Франция

Во Франции обратили внимание на то, как сильно Владимир Путин переживает за жизнь и здоровье своих граждан. В частности, это касается ежедневного мониторинга президентом ситуации с коронавирусом и попыток воззвать россиян к рассудительности и сделать прививки от COVID.

20minutes.fr напоминает миру о том, что у России уже есть четыре официально зарегистрированных вакцины от опасной инфекции и их безопасность и эффективность в отличие от ряда зарубежных препаратов клинически доказана.

«Я бы тоже хотел сделать российскую прививку»,

«ЕС запрещает вакцины из России — политика нас убивает», — обсуждали сложность ситуации с пандемией в мире юзеры.

Болгария

В восторге от Прямой линии Владимира Путина остались и в Болгарии. Впрочем, нередко граждане этого государства признавались, что им можно было даже не смотреть и не слушать, о чем говорит президент России. Они знали наверняка: этот человек всегда будет отстаивать интересы граждан и никогда не сделает для них ничего плохого.

В сети болгары окрестили российского лидера «самым демократичным управленцем» и подчеркивали, что мечтают о таком же сильном и независимом лидере.

«Ни один другой мировой лидер не отвечает на вопросы граждан в прямом эфире по несколько часов. Уникальный государственный деятель!»

«Путин — политик высшего класса. В последние 40 лет никто, кроме него, не может справляться со всеми вопросами»,

«Путин проявляет завидную человечность, осведомленность и решимость. Одно удовольствие смотреть!» — пишут читатели Fakti.bg.

США

С удовольствием смотрели прямую трансляцию общения президента России с гражданами и в Америке. Большинство иностранных СМИ также писали о проблеме коронавируса на просторах необъятной и стремлении Путина победить злосчастную инфекцию.

Корреспонденты CNN, в частности, напомнили, сообществу, что именно РФ первой в мире представила препарат от COVID — безопасный и эффективный «Спутник V». Журналисты очень удивились, что президент сам лично привился этой вакциной, но отметили, что в этом есть определенный посыл.

«Правительству приходится делать все, что в его силах, чтобы убедить сомневающихся и скептически настроенных людей, которые вообще не хотят ставить себе никакую вакцину», — отмечали заботу Путина о людях в CNN.

Подводя итоги Прямой линии, иностранцы почти единогласно отметили: они в очередной раз убедились, что Владимир Путин — сильный, справедливый и непобедимый лидер, под управлением которого Россия может спать спокойно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем еще россияне спрашивали президента Владимира Путина на Прямой линии.