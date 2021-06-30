В РПЦ объяснили, почему священник отказался проводить обряд исцеления для МакSим
В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru церковный служащий рассказал, как духовно помочь находящейся в коме артистке.
Фото, видео: Instagram @maksimartist, 5-tv.ru
Российская певица МакSим находится в критическом состоянии. Не так давно девушку госпитализировали с симптомами COVID-19, однако тесты показали отрицательный результат. На данный момент артистка борется с пневмонией — у нее обширное поражение легких.
Фанаты певицы всеми силами стараются помочь артистке. Оказывая психологическую и духовную поддержку, поклонники также молятся за здоровье артистки. Многие настаивают на проведении в соборования — специального обряда для исцеления души и тела. Однако духовник МакSим — настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области отец Лука — отказался это делать.
С чем связано решение священника, 5-tv.ru рассказал Николай Савченко — служащий храма Петра Митрополита Московского на Роменской улице.
«Если человек не церковный, в церкви не бывал, не исповедовался, не прочищался, тогда находящуюся в состоянии без сознания не соборуют. Это достаточно устоявшееся правило», — объяснил священник.
По его словам, человек, будучи в сознании, должен сам выразить согласие на участие в священном таинстве. Кроме того, необходимо заранее подготовиться к соборованию.
«Соборование — это таинство к исцелению. <…> Человек должен минимально подготовить себя к этому таинству. Желательно, исповеди и причастия», — рассказал Николай Савченко.
При этом, в непростой ситуации священник рекомендует посочувствовать родственникам и окружающим, не забывая молиться о выздоровлении и приходе в сознание певицы МакSим.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что духовник артистки хотел провести соборование, однако делать это все-таки не стал.
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