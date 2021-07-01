«Это похоже на смерть»: жена Александра Кокорина рассказала о предательстве

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Карина Исхакова
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Супруга известного российского спортсмена Дарья Валитова отписалась от мужа в социальных сетях.

Фото, видео: Instagram @dariavalitova

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова обвинила мужа в предательстве. На своей странице в Instagram в разделе сторис супруга форварда итальянской «Фиорентины» рассказала, что спортсмен плохо поступил по отношению к ней. Об этом пишет Газета.ру.

«Предательство любимого человека — это, наверное, самое худшее, что может случиться в жизни каждого из нас. Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод», — поделилась переживаниями супруга скандально известного футболиста.

Instagram @dariavalitova

Какой поступок совершил глава семьи Кокориных, Дарья рассказывать не стала. Жена футболиста отметила, что сейчас ей тяжело говорить о случившемся. В то же время известно, что супруга спортсмена отписалась от мужа в Instagram. Об этом информирует издание «Чемпионат.com».

Александр Кокорин и Дарья Валитова состоят в отношениях с 2014 года, в 2017-м у пары родился сын, которого назвали Майкл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что футболист Дмитрий Тарасов наглядно объяснил, почему развелся с Ольгой Бузовой.

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