Картинка, которая наглядно все объясняет! Тарасов о причинах развода с Бузовой

|
Карина Исхакова
1 048

Известный футболист рассказал, почему расстался с поющей телеведущей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Dmitry Golubovich, Instagram @tarasov23

Тема:
Ольга Бузова

Футболист Дмитрий Тарасов, живущий в счастливом браке с моделью Анастасией Костенко, которая ждет от спортсмена третьего ребенка, регулярно делится с поклонниками секретами своей успешной семейной жизни. На этот раз мастер спорта России наглядно продемонстрировал, почему он развелся с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.

На своей странице в Instagram в разделе сторис он опубликовал картинку, глядя на которую можно сделать вывод, что в том браке футболист мечтал о детях, а Ольга — о карьере певицы.

Бывший полузащитник «Локомотива» и поющая телеведущая расстались около пяти лет назад. Тогда скандальный развод звезды «Дома-2» и спортсмена был одной из самых обсуждаемых тем. Почему спустя столько времени футболист решил вспомнить о своем неудавшемся браке — неизвестно.

Instagram @tarasov23

Дмитрий Тарасов также признался своим подписчикам, что в их расставании были моменты, за которые ему до сих пор стыдно. Фолловеры обвинили экс-полузащитника «Локомотива» в том, что тот забрал у Ольги Бузовой подаренную машину. В ответ футболист признался, что сделал это на эмоциях, и за свой поступок готов ответить.

В то же время, он отметил, что не так давно он пытался наладить отношения с экс-супругой. После расставания Бузовой с блогером Давидом Манукяном он предлагал ей свою помощь и поддержку.

«Когда у Оли были сложности и проблемы, я хотел ее поддержать. Когда она рассталась с Давой, мне стало, как-то по-человечески ее жалко, я посоветовался с женой и решил ей написать. Только я ей написал не на обычный телефон, а в директ в Instagram и она мне ответила. Мы перекинулись парой фраз и договорились о встрече», — рассказал футболист.

Состоялась ли встреча Тарасова и Бузовой — неизвестно, сама поющая телеведущая не давала никаких комментариев на эту тему.

Ранее 5-tv.ru писал, о том, что модель Анастасия Костенко рассказала, почему она решилась на третьего ребенка в браке с Тарасовым.

Тема:
Ольга Бузова
27 июн
«Может там нянечкой ее, билетершей?» — Михалков высмеял дебют Бузовой во МХАТе
25 июн
«Спасибо, Олечка»: Бузова подарила самой себе серьги за два миллиона рублей
25 июн
«Будут самыми нищими»: Разин предрек банкротство Киркорова, Бузовой и Милохина
25 июн
«Ваша любимая рубрика» — Бузова выложила видео казуса с платьем на «Жаре»
24 июн
«Положительная роль»: Бузову могут пригласить в новую театральную постановку?
23 июн
«Скоро женится?» — после разрыва с Бузовой Дава появился на публике с помолвочным кольцом
22 июн
«Привлекает внимание мужика?» — Бузову затравили за смену цвета волос
22 июн
Сколько Ольге Бузовой заплатили за выступление в МХАТе?
22 июн
«Любовь зла»: сын Никаса Сафронова оценил возможность романа с Бузовой
21 июн
Полтора миллиона за вечер: Гонорары Губерниева взлетели после скандала с Бузовой

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.37
0.19 86.20
0.03
Что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в июле 2021 года?

Последние новости

14:52
Путин назвал необоснованными решения о лишении звания «Ветеран труда»
14:45
Путин сравнил русских и украинцев с евреями, расселенными по всей Земле
14:42
Экс-жена умершего режиссера клипов МакSим: расставание было ошибкой
14:37
Цены на бананы, мошенники, третья мировая — темы первого часа Прямой линии с Путиным
14:30
Названы время и место прощания со звездой «Двенадцати месяцев» Натальей Поповой
14:19
«Это просто подонки!» — Путин о мошенниках, обворовывающих стариков и ветеранов

Сейчас читают

Швеция — Украина: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 по футболу — смотреть прямой эфир Россия 1 29 июня 2021
Валуев прокомментировал избиение болельщика с флагом РФ на матче Украина — Швеция
Кадры с места гибели пенсионеров с правнучкой, упавших в колодец
Фальшивые деньги и дочь магната: новые подробности задержания брата Кокорина
Агент назвала причину смерти звезды «Полицейский с Рублевки» Гулбиса

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака