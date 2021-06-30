Картинка, которая наглядно все объясняет! Тарасов о причинах развода с Бузовой
Известный футболист рассказал, почему расстался с поющей телеведущей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Dmitry Golubovich, Instagram @tarasov23
Футболист Дмитрий Тарасов, живущий в счастливом браке с моделью Анастасией Костенко, которая ждет от спортсмена третьего ребенка, регулярно делится с поклонниками секретами своей успешной семейной жизни. На этот раз мастер спорта России наглядно продемонстрировал, почему он развелся с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.
На своей странице в Instagram в разделе сторис он опубликовал картинку, глядя на которую можно сделать вывод, что в том браке футболист мечтал о детях, а Ольга — о карьере певицы.
Бывший полузащитник «Локомотива» и поющая телеведущая расстались около пяти лет назад. Тогда скандальный развод звезды «Дома-2» и спортсмена был одной из самых обсуждаемых тем. Почему спустя столько времени футболист решил вспомнить о своем неудавшемся браке — неизвестно.
Дмитрий Тарасов также признался своим подписчикам, что в их расставании были моменты, за которые ему до сих пор стыдно. Фолловеры обвинили экс-полузащитника «Локомотива» в том, что тот забрал у Ольги Бузовой подаренную машину. В ответ футболист признался, что сделал это на эмоциях, и за свой поступок готов ответить.
В то же время, он отметил, что не так давно он пытался наладить отношения с экс-супругой. После расставания Бузовой с блогером Давидом Манукяном он предлагал ей свою помощь и поддержку.
«Когда у Оли были сложности и проблемы, я хотел ее поддержать. Когда она рассталась с Давой, мне стало, как-то по-человечески ее жалко, я посоветовался с женой и решил ей написать. Только я ей написал не на обычный телефон, а в директ в Instagram и она мне ответила. Мы перекинулись парой фраз и договорились о встрече», — рассказал футболист.
Состоялась ли встреча Тарасова и Бузовой — неизвестно, сама поющая телеведущая не давала никаких комментариев на эту тему.
Ранее 5-tv.ru писал, о том, что модель Анастасия Костенко рассказала, почему она решилась на третьего ребенка в браке с Тарасовым.
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