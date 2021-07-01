Нож в сердце: Момент убийства девушкой подростка в Братске попал на видео (18+)

Момент убийства девушкой подростка в Братске попал на видео. Шокирующая запись была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, что молодые люди стоят и о чем-то спорят друг с другом. В какой-то момент девушка наносит удар оппоненту в область сердца. После этого парень поднимает футболку, как будто удивленно смотрит на свое тело, затем оба расходятся в стороны.

Уже, подойдя к друзьям, подросток упал в крови, ему пытались оказать первую помощь, затыкали рану футболками и бинтами, которые приносили очевидцы произошедшего. На место оперативно вызвали медиков, врачи пытались оказать пострадавшему помощь, но он скончался в карете скорой помощи.

Трагедия произошла 30 июня в городе Братске Иркутской области. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство». Подозреваемая задержана, известно, что она не учится и состоит на учете в ПДН, несколько лет назад она привлекалась к ответственности по 158 статье УК РФ «Кража».