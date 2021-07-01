Мать зарезанного девушкой подростка из Братска в слезах рассказала о его убийце

Мать подростка из Братска, зарезанного на улице несовершеннолетней девушкой, рассказала 5-tv.ru о вероятных причинах конфликта, который привел к трагедии. По ее словам, есть несколько версий случившегося.

«Кто-то говорит, что он якобы оскорбил ее в соцсетях. Кто-то говорит, что у них конфликт произошел прямо на улице, не знаю, меня там не было, люди говорят разное», — сообщила убитая горем женщина.

Причем личность девушки в правоохранительных органах ей не раскрывают, однако она догадывается, кто совершил этот поступок.

5-tv.ru

Мать погибшего подростка также рассказала о характере сына. По ее словам, он был очень спокойным, нежным и приветливым.

«Десять раз пройдет мимо одного человека и десять раз поздоровается, спросит, как дела. Неконфликтный», — поделилась она.

Скандалить или ругаться было не в его правилах. У мальчика было много друзей, особенно среди девочек, он занимался футболом и хоккеем.

«У него такая приятная внешность была. Девчонки могли просто подойти и сказать: „Можно с тобой сфотографироваться?“» — вспомнила женщина и призналась, что ее сын мечтал стать моделью или работать на телевидении.

Трагедия произошла 30 июня в Иркутской области. 16-летняя школьница на глазах у десятков свидетелей убила 14-летнего юношу, ударив его ножом в область сердца. Тот не сразу понял, что произошло, он явно был в состоянии шока и после удара сделал несколько шагов, но через минуту уже оказался без сознания. Прибывшие медики пытались спасти раненого, но по пути в больницу он скончался.

Как писал 5-tv.ru, по факту произошедшего в Братске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство». Подозреваемая задержана. Выяснилось, что она не учится и состоит на учете в ПДН, несколько лет назад она привлекалась к ответственности по 158 статье УК РФ «Кража».