Третьего ждете? Безруков заинтриговал снимком с супругой на большом сроке беременности

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Игорь Рязов
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Подписчики поздравляют звездную пару со скорым прибавлением в семействе.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @s_bezrukov

Супруга актера Сергея Безрукова может быть беременна третьим ребенком. Фотографию, на которой у Анны Маттисон виден заметен округлившийся живот, артист опубликовал на своей странице в Instagram.

«Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие!!! Сегодня день режиссера, и мы работаем! Снимаем кино», — подписал Безруков фотографию.

Instagram @s_bezrukov

В комментариях многие начали поздравлять звездную пару со скорым пополнением в семье. Однако поздравления могут быть преждевременными: живот у Маттисон вполне может оказаться накладным и нужным для съемок фильма.

«Счастья Вам большого! Любви бесконечной»;

«Какое счастье. Поздравляю»;

«Блин, снимаем кино или жена в хорошем положении?» — написали комментаторы.

Безруков и Маттисон поженились в 2016 году. В июле того же года на свет появился их первенец — дочь Мария. Через два года родился сын, которого назвали Степаном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Безруков показал семейную идиллию со своими детьми. Актер опубликовал домашние видео с совместного просмотра мультфильмов.

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