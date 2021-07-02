Десятилетняя жительница Украины умерла от старости

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Георгий Иванов
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Ребенок страдал редчайшим генетическим заболеванием.

Десятилетняя жительница Украины умерла от старости

Фото: Facebook @Діна Химич

Необыкновенный медицинский случай зафиксирован в Винницкой области Украины, где от старости скончался десятилетний ребенок. О смерти девочки сообщила ее мать на своей странице в социальных сетях.

Дело в том, что ребенок страдал крайне редким генетическим заболеванием — прогерией. Это болезнь, при которой кожа и внутренние органы начинают преждевременно стареть. Болезнь, как правило, распространяется невероятно быстро и из тех, кто страдает этим заболеванием с детства, редко доживают до совершеннолетия.

«Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти», — написала мать девочки.

Всего в мире зафиксировано не более 350 случаев прогерии. Несмотря на тяжесть симптомов, некоторые подверженные этому заболеванию успевают самореализоваться как творческие личности. Известны случаи, когда люди с прогерией становились известными диджеями, рэперами, ораторами и блогерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетний мальчик чуть не умер после обрезания в частной клинике Петербурга.

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