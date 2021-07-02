Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Семьи с детьми получат в 2021 году единовременную выплату на каждого ребенка. Указ об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» размер материальной помощи составит десять тысяч рублей. Производиться она будет в период с августа по декабрь 2021 года.

Пособие получат две категории граждан. Один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом шесть лет должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года. Также выплату получат инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет.

Одинаковым условием для получения поддержки является наличие гражданства Российской Федерации и обучение ребенка по основным общеобразовательным программам.

Также сообщается, что получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года.