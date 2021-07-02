«Пойдет в ад»: в РПЦ раскритиковали венчание Макеевой и Малькова

Певица Анастасия Макеева уже отыграла свадьбу, поспешно провела медовый месяц со своим избранником Романом Мальковым и даже успела поскандалить с фирмой, которая организовывала ей торжество. Но разговоры о ее уже четвертом замужестве никак не утихают.

Дошло до того, что к полчищам злопыхателей присоединились и служители церкви. Иеромонах Феодорит, причисляющий себя к РПЦ, в беседе с изданием Blitz+ упрекнул Макееву в откровенном прелюбодеянии и указал, что истинная в его понятии церковь не должна одобрять подобные браки, а тем более проводить различные венчальные обряды.

«Четвертый брак не венчается в принципе. Венчаться можно три раза — церковь допускает три брака. Причем по канонам — браки не прелюбодеев, а тех, кого бросили, или вдовцов. Если она была в этот момент уже свободной женщиной, то их могли повенчать. Но она тоже виновна в грехе прелюбодеяния, потому что приняла прелюбодея. Последствия такого — пойдет в ад», — пояснил священнослужитель, открыто указав, что главным источником всей скверны является Мальков, оставивший жену с детьми на произвол судьбы.

Сама же певица-греховодница прекрасно держится на гребне волны славы и продолжает не только работу над музыкальными проектами, но и активно участвует в различных ток-шоу, активно подогревая интерес к собственной персоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Макеева отправится в Любляну, где живут экс-супруга и трое детей ее нового избранника.