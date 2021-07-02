Тело 75-летней женщины: Макеева пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Актрисе Анастасии Макеевой всего 39 лет, но уже есть масса проблем со здоровьем. Все знают, что звезда активно борется с бесплодием, а теперь ко всему прочему добавились сложности с опорно-двигательным аппаратом: кости, связки, суставы — почти все на износе. Подробнее об этом дива рассказала в Instagram.

Макеева призналась, что виной всему шальная молодость. А именно — желание добиться небывалых высот в карьере, из-за чего приходилось работать по 24 часа в сутки и семь дней в неделю. «Роковым» для Анастасии стал мюзикл Chicago: два спектакля в день на протяжении всего театрального сезона — чудовищный график, при котором приходилось ежедневно заниматься тяжелейшими физическими упражнениями. Хореограф Боб Фосс не щадил актрису. Он считал, что россиянка должна работать на одном уровне с иностранными танцовщицами.

Спектакль принес Макеевой ошеломляющий успех: все было увешано рекламами с ее лицом и красивыми ножками. Но плата за признание оказалась высока: колоссальные нагрузки подорвали здоровье дивы.

«Тело мне мстит сейчас: стертость коленей, по результатам обследования, как у женщин 75 лет. То же самое со спиной и поясницей. Самое сложное и тяжелое — сидеть долго: судороги в конечностях, сводит колени, ломит поясницу. Короче, полный набор пенсионера», — заключила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

Поклонники пожалели звезду, пожелали как можно дольше оставаться яркой и востребованной и добавили, что всегда будут ее любить.

«Талант, труд, упорство, перфекционизм! Браво, Настюша!!!»

«Только слепой не видит, какой вы трудоголик!»

«Такая женщина, как Вы, со всем справится, другого и быть не может!» — писали юзеры.

Сайт Teleprogramma.pro отмечает, что на фоне нервного стресса и сильного переутомления Анастасия Макеева не раз попадала в больницу. Это произошло, в частности, сразу после свадьбы звезды. У актрисы пропал голос — произошло кровоизлияние в голосовой связке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему священники прочат Анастасии Макеевой ад после смерти.