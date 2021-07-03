Не просто лень: как определить у себя профессиональное выгорание и предотвратить его

С эмоциональным выгоранием на работе или в других сферах жизни сталкивается как минимум половина россиян. Однако до сих пор любые психологические трудности в жизни человека зачастую не принято считать проблемами вообще. Конечно, проще все списать на лень или вздорный характер.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже официально признала выгорание диагностируемым заболеванием, которое может повлиять буквально на все сферы жизни. Клинический психолог Татьяна Додонова в беседе с 5-tv.ru рассказала, чем характеризуется данный эмоциональный недуг и как минимизировать риски его возникновения.

«Существует два типа факторов, которые могут привести к выгоранию. Первый — это биологический аспект, часто он связан с нарушением режимов сна и бодрствования. Часто мои клиенты говорят, что постоянно тревожатся, не могут закончить рабочий день, проверяют почту, вечно в ожидании созвона. И просыпаются они в этой же тревоге, в страхе что-то пропустить. Как результат — у человека портится сон, аппетит, самочувствие, ему кажется, что все валится из рук. Чтобы избежать этого, есть простое правило — переоденьтесь. Смените офисную блузку на домашний халат, выйдите из комнаты. Все, вы закончили рабочий день, дальше — ваше свободное время», — поделилась Додонова.

Второй тип факторов выгорания — психологический. В этом случае все гораздо сложнее и зачастую люди так глубоко закапывают себя, что без помощи специалиста уже не обойтись.

«Кто такие работники, склонные к выгоранию? Это очень ответственные люди, перфекционисты, они невероятно ответственны. И они могут быть очень хороши на рабочем месте, но внутри себя будут находиться на высоком уровне тревоги, а иногда даже отчаяния. Это из-за того, что они только просыпаются — и уже в работе. Это люди, которые не разграничивают личное и рабочее. Таким людям, возможно, уже нужна помощь психотерапевта, чтобы изменить само их отношение к работе», — пояснила эксперт.

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