Бывшая жена четвертого мужа актрисы Анастасии Макеевой Светлана Малькова публично обратилась к сопернице с просьбой оставить ее в покое. Брошенная женщина, уставшая от скандала вокруг своей персоны, призвала артистку жить своей жизнью.

Любовный треугольник с участием Макеевой страна со смаком обсуждает не первый месяц. На фоне скандала начались отношения актрисы и Романа Малькова, на том же фоне прошла их свадьба и протекает теперь семейная жизнь. Малькова поначалу звала Макееву разлучницей, потом заявляла, что экс-супруг уклоняется от алиментов, а поведение его пассии больше напоминает преследование. Кроме того, со слов женщины, артистка настроила против нее старшего из четырех детей — мальчик отказался от Светланы и живет с отцом в Москве.

Накануне Светлана Малькова сообщила общественности, что ее бывший муж потребовал уменьшения алиментов на детей. Пуще того, он еще хочет назначить экс-супруге алименты на старшего, который с ней не проживает. В эти семейные дрязги и споры с нескрываемым энтузиазмом постоянно вмешивается и Макеева — однажды женщины даже сцепились после съемок очередного ток-шоу. Актрисе досталось смартфоном по лицу.

Судя по посту Мальковой, звезда мюзиклов снова терроризирует ее в социальных сетях, что любопытно, ведь после стычки актриса публично извинялась за провокацию и призывала к худому миру. Ну, который лучше доброй войны.

Instagram @svetamalkova

«Анастасия, ну оставь ты меня в покое-то, ну… Ей богу, смешно просто уже, живи ты своей жизнью!» — обратилась она к разлучнице в Instagram-сторис.

Ответной акции от Макеевой пока не поступало, но, с учетом закрепившейся тенденции, стоит ожидать ее в ближайшее время.

Как известно, Анастасия Макеева и Роман Мальков не просто с размахом поженились в Крыму, но даже прошли таинство венчания. Так была счастлива артистка, что до сих пор рассказывает о своем дне любви. По словам звезды, у нее даже открылось «второе дыхание» — пришла идея написать книгу, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, это четвертый брак актрисы, который, как упоминалось выше, стал причиной ухода многодетного отца из семьи. Как ранее писал 5-tv.ru, в РПЦ раскритиковали венчание Анастасии Макеевой и объяснили, почему теперь ей придется после смерти отправиться в ад.