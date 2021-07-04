«Благословила» на отношения: Макеева вывела экс-супругу мужа на чистую воду

|
Виктория Андреева
1 036

Известная актриса устала доказывать правду. На самом ли деле она увела многодетного отца из счастливой семьи?

«Благословила» на отношения: Макеева вывела экс-супругу мужа на чистую воду

Фото: Instagram @malkov_roman_mr

Все, о чем сегодня мечтает актриса Анастасия Макеева, — жить спокойно и размеренно, без участия сторонних людей в ее делах. Речь идет совсем не о назойливых фанатах и не о завистливых хейтерах. «Отравляет» существование селебрити экс-супруга ее четвертого мужа Романа Малькова. Устав от бесконечных обвинений, звезда решила рассказать всю правду, о том, как вступила в новые отношения.

Все знала

Светлана Малькова — мать четверых детей Романа, временно проживающая в Словении. В эфире телешоу женщина неоднократно заявляла, что муж никогда бы не ушел от нее, если бы не «актриса-разлучница». По мнению брошеной, Макеева якобы специально провернула аферу с целью получения выгоды: понимала, что где-то там тоскуют «несчастные дети» и все равно разлучила их с отцом.

У Анастасии на этот счет совершенно другое мнение. В последнем интервью актриса заявила, что Светлана прекрасно знала о проблемах в семье и желании Романа подать на развод. Фактически, женщина сама «благословила» экс-возлюбленного на новые отношения. Вот только сейчас об этом почему-то молчит.

«Я никому не лгу, ни перед кем не виновата. Признаю, что вступила в отношения с человеком, который был обременен браком. Но я приняла его ухаживания только после его откровенного разговора с женой, состоявшегося в моем присутствии», — объяснила Макеева корреспонденту Sobesednik.ru.

Звезда подтвердила, что сегодня один из сыновей Малькова проживает вместе с ней. С ее слов, мальчик абсолютно счастлив в новой семье. Так что речи об умышленном «отстранении» Романа от родственников быть не может.

«Я готова вести диалог с человеком, который задаст мне конструктивный вопрос. А все действия Светы направлены на то, чтобы создать себе имя! Свете кажется, что она — вторая Юлия Барановская, которую в свое время бросил Андрей Аршавин», — заключила Анастасия Макеева.

Instagram @svetamalkova

Ранее 5-tv.ru показал кадры со свадьбы Анастасии Макеевой и Романа Малькова.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.62
0.71 87.07
0.66
Китайская астрология Бацзы. Как правильно читать прогнозы?

Последние новости

13:37
Названы легальные способы отследить местонахождение человека по телефону
13:20
«Оружие массового поражения»: Путин оценил проект закона о коренных народах на Украине
13:02
«Прощай, моя любовь»: девушка Гулбиса впервые вышла на связь после смерти актера
12:58
Число жертв крушения филиппинского военного самолета возросло до 29
12:53
Видео с моментом жесткой посадки Ми-2 в поле подсолнухов в КБР
12:45
Пилот рухнувшего Ми-2 в Кабардино-Балкарии сбежал с места ЧП — фото

Сейчас читают

Интервью магистра игры «Что? Где? Когда?» Андрея Козлова — о Евро-2020 и проблемах сборной России
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о «Северном потоке – 2»
Раненый пес сам пришел за помощью в ветеринарную клинику
В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта
«Гагарин для цыганского народа» — режиссер театра «Ромэн» о Николае Сличенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака