Животные — существа непредсказуемые. Это касается не только тех питомцев, которые до одомашнивания жили в дикой природе, но и самых обыкновенных пушистиков. Так, например, всеми любимые кошки сегодня могут быть покладистыми и ласковыми, а завтра так сильно искусают своих хозяев, что придется обращаться к хирургам.

Чтобы устанавливать контакт с усатой мордочкой, ученые разработали немало методичек. Благодаря им можно перевести кошачий язык на человеческий, а по положению туловища понять, в каком настроении пребывает питомец и как не нужно себя вести.

Сегодня расскажем, какие яркие признаки свидетельствуют о том, что кошка ненавидит своего хозяина.

Все сложно

По мнению специалистов, нелюбовь животное выражает абсолютно так же, как и человек. Во-первых, оно будет агрессивно настроено и, скорее всего, начнет активно кусаться. Речи о травмах во время игр не идет. Имеется ввиду настоящие противостояние между кошкой и хозяином. Во-вторых, ни один позитивно настроенный пушистик не будет шипеть на любимого вожака. Это также следует запомнить.

Если кошка постоянно соблюдает физическую дистанцию — это веский повод задуматься об отношениях. Сделайте все возможное, но научитесь устанавливать контакт.

Поза, когда кошка прячет хвост между задними лапами, говорит о жутком страхе, желании поскорее отступить назад или, напротив, скрытой агрессии. К такому животному лучше не подходить: одна секунда — и руки растерзают в кровь.

Если кошка все время прячется, важно подумать, что же ее так пугает. Эксперты отмечают, что питомец может пытаться убежать из семьи только первые несколько дней, пока не привыкнет. Но если все повторяется спустя месяц и более — повод бить тревогу, пишет Дзен-канал «Дневник кошатницы».

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