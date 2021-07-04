В Коломне простились с покончившим с собой мэром Лебедевым — видео

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Игорь Рязов
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Гроб с телом градоначальника несли в катафалк под пение священнослужителей.

Фото, видео: ВКонтакте @denis74lebedev, 5-tv.ru

Церемония прощания с покончившим собой мэром Коломны Денисом Лебедевым прошла в Успенском кафедральном соборе. На кадрах с церемонии видно, что гроб с телом градоначальника несли в катафалк под пение священнослужителей. На площади у собора собрались местные жители.

Похоронят мэра Коломны в 12:00 на Новом Городищенском кладбище.

Как сообщал 5-tv.ru, мэр Коломны покончил с собой утром 2 июля. В последние несколько дней перед самоубийством Денис Лебедев находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранним утром 2 июля к нему в гости пришел знакомый мужчина. Через несколько часов мэр Коломны зашел в спальню, после чего раздался хлопок. Гость выбил дверь и увидел чиновника уже мертвым.

Перед смертью Денис Лебедев оставил послание, в котором разъяснил свою мотивацию для сведения счетов с жизнью.

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