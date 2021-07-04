Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомили своих детей в парке развлечений

|
Алиса Старжевская
1 104

Папарацци застали мировых знаменитостей во время семейной прогулки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомили своих детей в парке развлечений

Фото: www.globallookpress / Supplied by FilmStills.net

Звезды мирового шоу-бизнеса — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — решили возобновить отношения после громкого расставания. Не так давно знаменитая пара была замечена вместе со своими детьми в парке развлечений Universal Studios в Голливуде. Как сообщает Page Six, влюбленные весело проводили время с близнецами Лопес — Эммой и Максом, а также 9-летним сыном Аффлека — Самюэлем.

Папарацци застали Дженнифер в белой укороченной майке и кремовых брюках. Свой непринужденный образ актриса дополнила солнцезащитными очками и нежно-розовой сумкой через плечо.

По словам прохожего, Лопес и Аффлек выглядели «определенно влюбленными». При этом пара во время всей прогулки крепко держалась за руки.

«Они выглядели так, будто они были просто обычными людьми, которые гуляли по парку — ни один человек не решился подойти к ним», — рассказал наблюдатель.

Слухи о воссоединении Бена и Дженнифер начали ходить после того, как Лопес официально разорвала помолвку с популярным бейсболистом Алексом Родригесом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Аффлек сделает предложение Лопес.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.62
0.71 87.07
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
«Рады, что хуже не становится»: Жена Мамонова о состоянии попавшего в реанимацию музыканта
10:03
Макс Покровский подал заявление в полицию на Диму Билана
9:57
Проверка Сибирью: маршрут ралли «Шелковый путь» меняется на ходу
9:51
Снова в СССР: в Госдуме предложили вернуть советскую систему ценообразования
9:47
Оценившие «Спутник V» страны оказались самыми защищенными от COVID-19 в мире
9:38
Впервые за полтора века: Какую аномалию ожидают в России вслед за жарой?

Сейчас читают

Сколько денег заработала сборная России на Евро-2020
Перенесших коронавирус россиян будут персонально приглашать на обследование
Раненый пес сам пришел за помощью в ветеринарную клинику
В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта
«Гагарин для цыганского народа» — режиссер театра «Ромэн» о Николае Сличенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака