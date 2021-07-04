Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомили своих детей в парке развлечений

Звезды мирового шоу-бизнеса — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — решили возобновить отношения после громкого расставания. Не так давно знаменитая пара была замечена вместе со своими детьми в парке развлечений Universal Studios в Голливуде. Как сообщает Page Six, влюбленные весело проводили время с близнецами Лопес — Эммой и Максом, а также 9-летним сыном Аффлека — Самюэлем.

Папарацци застали Дженнифер в белой укороченной майке и кремовых брюках. Свой непринужденный образ актриса дополнила солнцезащитными очками и нежно-розовой сумкой через плечо.

По словам прохожего, Лопес и Аффлек выглядели «определенно влюбленными». При этом пара во время всей прогулки крепко держалась за руки.

«Они выглядели так, будто они были просто обычными людьми, которые гуляли по парку — ни один человек не решился подойти к ним», — рассказал наблюдатель.

Слухи о воссоединении Бена и Дженнифер начали ходить после того, как Лопес официально разорвала помолвку с популярным бейсболистом Алексом Родригесом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Аффлек сделает предложение Лопес.