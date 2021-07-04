Почему растяжки появляются у всех женщин и как с ними бороться — простое объяснение

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 9 008

По словам дерматолога, знаменитые антицеллюлитные щетки не помогут победить так называемые «стрии».

Фото, видео: depositphotos / DragonImages; 5-tv.ru

Предстоящий летний отдых на пляже с легкостью могут омрачить внешние недостатки на теле. Одни из них — стрии. Под этим медицинским термином скрываются знакомые всем растяжки на коже белого или красного цвета. Внешне они напоминают извилистые линии, которые чаще всего располагаются на животе, бедрах, ягодицах, а также на груди. При этом избавиться от них не так-то просто, сообщила дерматолог Анна Павлова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Связаны данные проблемы на коже с изменением гормонального фона. Вследствие этого мы наблюдаем снижение выработки коллагена и эластина в дерме, под действием которых разрушается сетчатый слой дермы. И клинически мы видим провалы в коже либо стрии», – объяснила эксперт.

По словам дерматолога, гормональный фон зачастую нарушен у беременных женщин, подростков и спортсменов. Однако, как бы представительницы прекрасного пола не боролись с внешними недостатками на теле, полностью убрать растяжки практически невозможно.

«Но мы можем значимо улучшить эстетический вид с помощью медикаментозных, то есть мезотерапевтических и лазерных методик», — подбодрил специалист.

Павлова отметила, что вылечить заболевание в домашних условиях достаточно сложно. Эксперт также не рекомендует поддаваться на маркетинговые уловки косметических компаний, которые продают антицеллюлитные щетки.

«Знаменитые рекламируемые сухие щетки не работают. Максимум, что вы сделаете, это улучшите микроциркуляцию и повредите поверхностный слой эпидермиса. Но значительно повлиять на строение дермы не получится», — заключил врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперт раскрыл секрет быстрого и легкого похудения к лету.

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