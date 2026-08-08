Призраки среди нас: большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с мистикой

Daily Mail: большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с мистикой

Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с необъяснимыми явлениями, которые обычно классифицируются как «сверхъестественные». Об этом со ссылкой на исследователей сообщило издание Daily Mail.

Ученые опросили более пяти тысяч человек, чтобы выяснить, как часто они переживают эпизоды дежавю, видения или внетелесный опыт. Оказалось, что подобные случаи не являются признаком психического расстройства, а их участники зачастую оценивают произошедшее как позитивный или вдохновляющий момент своей жизни.

Ведущий автор научной работы Рональд Фишер подчеркнул, что такие феномены, как ощущение чужого присутствия или наблюдение за собой со стороны, распространены в обществе гораздо шире, чем это отражено в клинических отчетах.

«Мы заметили, что большинство людей в нашей выборке из более чем пяти тысяч участников, сообщивших о них, не больны, и большинство описывают их как нейтральные или положительные — как в момент возникновения, так и при последующем размышлении об этом опыте», — сказал Фишер.

Ученые проанализировали широкий спектр необычных событий: от осознанных сновидений и «голосов в голове» до чувства присутствия умерших родственников. Около 10% респондентов сталкивались с этим в религиозной обстановке, но большинство переживали мистические моменты в одиночестве.

Несмотря на пугающий характер некоторых явлений, почти 50% участников исследования заявили, что испытывали радость или прилив благополучия во время случившегося.

Около 15% опрошенных приписали авторство этих явлений божественным силам, а 11% — влиянию Святого Духа. Исследователи надеются, что их работа поможет снять стигму с людей, переживающих подобные эпизоды, и нормализовать обсуждение такого необычного опыта в обществе.

В то же время специалисты отмечают, что если такие видения начинают мешать повседневной деятельности, необходимо обратиться за профессиональной помощью.

Ранее профессор Мелисса Маффео из США также указывала, что паранормальный опыт может быть результатом сочетания внешних стимулов и особенностей работы мозга.

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