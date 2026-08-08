Лукашенко призвал белорусов заняться избингом по примеру россиян

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 177 0

Иначе будет поздно, предупредил президент.

Лукашенко призвал белорусов покупать дома в деревнях

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Лукашенко призвал белорусов заняться избингом по примеру россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал жителям страны обратить внимание на избинг и приобретать пустующие дома и участки в небольших населенных пунктах. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения товарами, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии продолжается развитие агрогородков и крупных деревень. В таких населенных пунктах ремонтируют дороги, строят новые объекты и повышают качество торгового обслуживания.

При этом президент считает, что небольшие деревни в будущем могут преобразоваться в новые форматы. Одним из таких направлений он назвал избинг. Этот формат отдыха за городом уже получил распространение в Белоруссии.

По словам Лукашенко, сейчас пустующие дома и участки в сельской местности активно приобретают россияне, которые приводят их в порядок и используют для отдыха.

«Оказывается, россияне — они батьку услышали: скупают вот эти участки. Тем более в Беларуси развитая система дорог железных, автомобильных — все есть. И они пустующие избы скупают, ремонтируют, в порядок приводят, где-то сносят», — сказал президент.

Глава государства призвал белорусов не откладывать покупку домов в деревнях, подчеркнув, что свободных мест в сельской местности достаточно.

«Смотрите, белорусы, придет время, будете руками разводить, но будет поздно», — предупредил Лукашенко.

Позднее, общаясь с жителями Вилейского района, президент вновь объяснил, почему считает важным развитие такого направления. По его словам, загородные дома могут стать местом, куда семьи будут привозить детей и внуков для отдыха на природе.

Как писал 5-tv.ru, ранеее Лукашенко призвал Россию развивать биотехнологии вместе с Белоруссией. По его словам, из такого сотрудничества может получиться «что-то толковое». 

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