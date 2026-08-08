Трамп отпросился с круглого стола в Госдепе из-за необходимости «вести войну»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 58 0

Президент США не захотел засиживаться на совещании, у него есть дела поважнее.

Спешил на войну: Трамп отпросился с совещания Госдепа США

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via

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Трамп попросил Госдеп отпустить его пораньше из-за необходимости «вести войну»

Президент США Дональд Трамп вынужден был досрочно покинуть круглый стол в Госдепартаменте. Причиной стала необходимость «вести войну» — так он сам объяснил свой спешный уход. И это при том, что Вашингтон прямо сейчас обсуждает условия возможного перемирия с Тегераном.

«Если бы вы могли поторопиться, я был бы благодарен, потому что нам нужно вести войну. Вот мой предлог, чтобы уйти отсюда немного раньше», — цитирует Трампа РИА «Новости».

В пятницу министр финансов Скотт Бессент допустил подписание соглашения о прекращении огня с Ираном на срок от 30 до 60 дней, которое может быть заключено в ближайшие дни.

Неделю назад Дональд Трамп отменил удары по Ирану ради мирного урегулирования. Возможная сделка включает в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по иранской ядерной программе.

В среду МИД Ирана сообщил о согласовании с руководством Омана маршрутов движения судов. Бессент заявил о скором открытии Ормузского пролива, а госсекретарь Штатов Марко Рубио анонсировал сделку по этому вопросу. При этом американский Сенат одобрил ужесточение санкций против России и Ирана.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Дональд Трамп назвал новый раунд переговоров с Ираном последней возможностью для Тегерана «подписать хороший документ» с Вашингтоном. Прежде он сообщил об отказе от массированных бомбардировок по территории исламской республики, уточнив, что принял такое решение после просьб со стороны самого Ирана, а также Саудовской Аравии и других ближневосточных государств.

Ситуация в регионе обострилась после того, как Центральное командование ВС США с 8 июля нанесло серию ударов. Американские военные заявили, что это был ответ на действия Тегерана против торговых судов в проливе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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