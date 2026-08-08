Жабьи тоннели за 1,7 миллиона евро разозлили автомобилистов в Германии

В немецком Билефельде на четыре месяца перекрыли часть оживленной дороги ради строительства специальных подземных переходов для жаб, лягушек и тритонов. Необычный экологический проект стоимостью около 1,7 миллиона евро вызвал недовольство у местных автомобилистов, которым теперь приходится искать объездные пути, сообщило издание Bild.

Работы проходят на участке улицы Дорнбергер-штрассе протяженностью около 700 метров. Движение на ней ограничили с конца июля, теперь водителям приходится дополнительно преодолевать 14 километров. Объездной маршрут делает поездку дольше почти на полчаса.

Главная цель проекта — сохранить популяцию амфибий, которые каждую весну массово пересекают дорогу во время миграции. Раньше около трех тысяч жаб и других животных через трассу вручную переносили волонтеры. Теперь власти решили создать систему из 12 специальных тоннелей под дорогой.

Решение вызвало неоднозначную реакцию среди жителей. Владельцы бизнеса жалуются на снижение потока клиентов, а автомобилисты недовольны тем, что им придется пользоваться маршрутом объезда в течение как минимум четырех месяцев.

Дорожные службы заявляют, что такие меры необходимы для защиты редких видов, и готовы продолжить экологические проекты в будущем. При этом окончательные сроки завершения работ могут измениться, если появятся дополнительные сложности.

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