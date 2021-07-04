Вероятность того, что певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим. ред.) пойдет на поправку, есть. Об этом заявила концертный директор Маргарита Соколова на своей странице Instagram.

«Дорогие мои. Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! <…> Сейчас только молитвы ваши могут помочь!» — сообщила она.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО.

Как писал 5-tv.ru, пиар-менеджер певицы Яна Богушевская сообщила, что состояние МакSим оценивается как стабильно-тяжелое, изменений в лучшую сторону пока нет, и опровергла сообщения о том, что та якобы пришла в себя.