Умер режиссер «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов. Некоторое время назад у 81-летнего оскароносного режиссера был диагностирован коронавирус. Сообщается на сайте «Мосфильма».

«Киноконцерн „Мосфильм“ и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления „Мосфильма“ скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении.

О дате и времени прощания пока не сообщается.

Как сообщает 5-tv.ru, его супруга, исполнительница главной роли в картине, 79-летняя Вера Алентова в настоящее время также находится в больнице с диагнозом — COVID-19.