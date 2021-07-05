Умер режиссер «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов
Некоторое время назад у оскароносного режиссера был диагностирован коронавирус.
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Трефилов; 5-tv.ru
Умер режиссер «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов. Некоторое время назад у 81-летнего оскароносного режиссера был диагностирован коронавирус. Сообщается на сайте «Мосфильма».
«Киноконцерн „Мосфильм“ и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления „Мосфильма“ скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении.
О дате и времени прощания пока не сообщается.
Как сообщает 5-tv.ru, его супруга, исполнительница главной роли в картине, 79-летняя Вера Алентова в настоящее время также находится в больнице с диагнозом — COVID-19.
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