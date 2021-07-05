Можно ли было спасти оскароносного режиссера Меньшова— мнение врача-пульмонолога

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Алексей Хитров
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Знаменитый режиссер скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

Можно ли было спасти оскароносного режиссера Меньшова— мнение врача-пульмонолога

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

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Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) далеко не всегда способен вернуть к жизни пациента, особенно, если он находится в критическом состоянии. Скорее всего, именно так произошло в ситуации с режиссером Владимиром Меньшовым, предполагает врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

«Третья стадия дыхательной недостаточности, с которой режиссера доставили в больницу, означает, что больной задыхается в состоянии покоя. Это уже критичная одышка, когда пациент не в состоянии компенсировать затраты кислорода. Так как легкие не работали, их функцию взял на себя аппарат. Сердце при этом продолжало биться, но в какой-то момент не выдержало. Смерть произошла от остановки сердца, а она, в свою очередь, — от гипоксии стволовой части мозга, его основы», — цитирует эксперта сайт KP.RU.

Пурясев подчеркнул, что в стволовой части мозга находятся центр управления дыханием и центр сердечной деятельности, и когда наступает их гибель, перестает работать сердце. В этой ситуации спасти пациента уже нельзя.

Пульмонолог добавил, что ни один аппарат ИВЛ не справится, если в легких от инфекции погибли альвеолы.

«Газообмен происходит на границе альвеол, в самых тонких отделах легочной ткани. Пока она пропускает кислород в кровь и выводит углекислоту из крови, этот процесс еще можно компенсировать. Врачи нагнетают, увеличивают концентрацию кислорода, давление, вентиляцию. Но когда стенка легких уже задубела и просто закрылась, то хоть утопи его в кислороде, газ туда не пойдет — альвеолы обуглились от инфекции. А при ковиде бывает и другой вариант: происходит тромбоз в сосудах и капиллярах, из-за чего они не могут подвести кровь к органам», — пояснил Пурясев.

Эксперт также отметил, что диагноз, который поставили Меньшову, в его возрасте — практически приговор. Спасти режиссера могла бы прививка от коронавируса, так как при заражении у него был бы шанс избежать реанимации и тяжелых осложнений. Именно поэтому пожилым людям особенно важно вакцинироваться, заявил пульмонолог.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, причиной смерти советского и российского актера, режиссера, сценариста, телеведущего и педагога Владимира Меньшова стали последствия коронавируса. Выяснилось, что 81-летнего деятеля кино и искусств еще 22 июня госпитализировали с вирусной пневмонией в столичную больницу № 15, где у него диагностировали также дыхательную недостаточность третьей степени.

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