«Юля, береги маму»: Стриженова поддержала дочь Меньшова после его кончины

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Мария Евстигнеева
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Телеведущая опубликовала фотографию ушедшего из жизни оскароносного режиссера со словами поддержки к его родным.

«Юля, береги маму»: Стриженова поддержала дочь Меньшова после его кончины

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок ушедшего из жизни легендарного 81-летнего режиссера Владимира Меньшова. Она выразила соболезнования его родным и близким, отметив, что сама не сдерживает слез от тяжелой утраты. В своей публикации Стриженова обратилась и к дочери Меньшова — актрисе и ведущей Юлии, она призвала ее заботиться о Вере Алентовой.

«Владимир Валентинович, сегодня Москве придется поверить в наши слезы. Юля, береги маму… соболезнуем и разделяем ваше горе», — подписала публикацию телеведущая.

Instagram @strizhenovae

Известно, что сейчас супруга Владимира Меньшова Вера Алентова находится в больнице. Подписчики Екатерины Стриженовой разделили с ней чувство утраты. 

«А они все уходят и уходят… Элита, интеллигенция, дети СССР. Никакие слезы не помогут возвратить этих прекрасных людей. Царствие Небесное»;

«Лучшие люди уходят! Эпоха культуры и благородства. Жаль, очень»;

«Очень жалко. Столько радости приносил в каждый дом», — написали фолловеры телеведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал кому достанется многомиллионное наследство оскароносного режиссера Меньшова.

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