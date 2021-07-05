«Юля, береги маму»: Стриженова поддержала дочь Меньшова после его кончины

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок ушедшего из жизни легендарного 81-летнего режиссера Владимира Меньшова. Она выразила соболезнования его родным и близким, отметив, что сама не сдерживает слез от тяжелой утраты. В своей публикации Стриженова обратилась и к дочери Меньшова — актрисе и ведущей Юлии, она призвала ее заботиться о Вере Алентовой.

«Владимир Валентинович, сегодня Москве придется поверить в наши слезы. Юля, береги маму… соболезнуем и разделяем ваше горе», — подписала публикацию телеведущая.

Instagram @strizhenovae

Известно, что сейчас супруга Владимира Меньшова Вера Алентова находится в больнице. Подписчики Екатерины Стриженовой разделили с ней чувство утраты.

«А они все уходят и уходят… Элита, интеллигенция, дети СССР. Никакие слезы не помогут возвратить этих прекрасных людей. Царствие Небесное»;

«Лучшие люди уходят! Эпоха культуры и благородства. Жаль, очень»;

«Очень жалко. Столько радости приносил в каждый дом», — написали фолловеры телеведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал кому достанется многомиллионное наследство оскароносного режиссера Меньшова.