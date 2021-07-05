Кому достанется многомиллионное наследство оскароносного режиссера Меньшова?

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Алексей Хитров
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Эксперты оценили состояние выдающегося кинодеятеля в 100 миллионов рублей.

Кому достанется многомиллионное наследство оскароносного режиссера Меньшова?

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

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Легендарный режиссер, автор всенародно любимых картин «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Розыгрыш» и других Владимир Меньшов оставил после своей смерти немалое наследство, которое эксперты оценивают приблизительно в 100 миллионов рублей.

Так, среди активов, которые достанутся наследникам режиссера, — трехкомнатная квартира в Олимпийской деревне, полученная Меньшовым за фильм «Москва слезам не верит», и квартира в центре Москвы на 3-й Тверской-Ямской улице, где он с супругой Верой Алентовой жил в последние годы. Эту квартиру риелторы оценивают в 50 миллионов рублей, сообщает издание «Дни.ру».

Кроме того, в собственности Меньшова значится загородный дом вблизи села Игнатово Дмитровского района Московской области. В одном из интервью режиссер признавался, что дача находится в живописном месте рядом с лесом и озером и имеет большую приусадебную территорию. Такая недвижимость, по оценкам специалистов, будет стоить не менее 30-40 миллионов.

Все это имущество, по мнению адвоката Яниса Юкшы, достанется наследникам первой группы — супруге режиссера и его дочери, актрисе и ведущей Юлии Меньшовой.

Адвокат напомнил, что любое имущество переходит в наследство лицам, которым оно полагается по закону или завещанию. И если в завещании могут быть указаны любые лица, то в случае отсутствия документа имущество по закону переходит к наследникам первой группы. Если таковых нет — наследникам второй группы, затем третьей и так далее.

«В данном случае, насколько мне известно, есть наследники первой группы: супруга и ребенок. В полном объеме в равных долях данное наследство будет разделено между ними. Внуки в данном случае не являются правопреемниками», — цитирует адвоката iReactor.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, можно ли было спасти режиссера Владимира Меньшова, по мнению врача-пульмонолога Сергея Пурясева.

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