Врач рассказал, что чувствует МакSим в состоянии медикаментозного сна

Сознание и медикаментозная кома — это два противоположных состояния. Даже кратковременно невозможно прийти в себя без специальных манипуляций медиков, заявил анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. Тем самым он категорически опроверг возникшие слухи о том, что МакSим пришла в сознание во время проводимого священнослужителем обряда соборования.

«Любой медик вам скажет, что это невозможно. Медикаментозный сон, в отличие от естественной комы, управляется врачами с помощью внутривенного введения лекарств. Таким образом, больной одним лишь усилием воли или улучшением самочувствия не в силах „проснуться“. Искусственная кома — как наркоз, но не такой сильнодействующий и глубокий. В ней человек ничего не слышит, не осознает и потом не вспомнит», — передает слова медика сайт KP.RU.

В то же время оперировать пациента в состоянии медикаментозного сна нельзя, так как у него сохраняется болевая чувствительность, отметил Николаев.

Он добавил, что человек в искусственной коме может даже периодически открывать глаза, однако это вовсе не означает, что в данные моменты он приходит в сознание.

«Раскрытие глаз — это обычное явление, абсолютно непроизвольное. Мы даже часто кладем на глаза влажные салфетки, чтобы роговица не высыхала. Я знаю весь обряд соборования, но он не дает человеку возможности прийти в себя. Да, соборование может принести кратковременное эмоциональное улучшение, но не больше. Религия и медицина — совсем разные сферы, они совершенно не пересекаются. Так что никакого чуда здесь быть не может», — резюмировал анестезиолог.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, игумен Лука, настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области, проводивший обряд соборования МакSим, спровоцировал слухи о ее выходе из комы. Священнослужитель сообщил, что певица сознания не теряла и просит о спасении молитвами. При этом пиар-менеджер артистки Яна Богушевская заявила, что слова Луки были неправильно истолкованы, МакSим по-прежнему находится на аппарате ИВЛ и ее не выводили из комы.