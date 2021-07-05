«Не правильно поняли»: менеджер пояснила слова духовника МакSим о ее пробуждении

Представитель певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, Яна Богушевская прокомментировала неоднозначно понятые слова игумена Луки (Степанова), настоятеля Пронского мужского монастыря в Рязанской области — тот сообщил, что артистка в сознании.

Как известно, священнослужитель заявил, что провел Максимовой ритуал соборования для исцеления тела и духа. Прежде другой представитель церкви отказал в обряде, ведь он невозможен, если человек лично и осознанно не дал своего согласия. Лука же сказал, что МакSим сознания не теряла и просит о спасении молитвами, чем спровоцировал слухи о ее выходе из комы.

«Никто не чувствует уверенности в завтрашнем дне, переживает глубоко и сердечно, что Господь нам завтрашнего дня не обещает. Те, кто пребывают на личной Голгофе, они часто остаются в сознании. О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и на соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно», — говорил игумен.

По словам Яны Богушевской, поспешные выводы о положительной динамике в лечении Максимовой были сделаны потому, что публика неверно истолковала слова Луки. Стоит отметить, сам священнослужитель отказался объяснять суть своего резонансного высказывания. Пиар-менеджер также поведала о состоянии знаменитости на данный момент.

«Возможно, его (духовника Луки. — Прим. ред.) слова не совсем правильно поняли. Марина по-прежнему на ИВЛ, вероятно, батюшка имел в виду осознанную связь на духовном уровне… Марину не выводили из комы, нет. Показатели еще слишком слабые», — сказала менеджер МакSим.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. За все это время в сети и прессе не раз появлялись данные о том, что Максимова якобы пришла в себя и дышит самостоятельно — эти сообщения Богушевская опровергала.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель МакSим ответила на слухи о многомиллионном лечении певицы, а также ее романе с неврологом Рамилем Артюшевым.