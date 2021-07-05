«Не правильно поняли»: менеджер пояснила слова духовника МакSим о ее пробуждении

|
Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 066

Прежде настоятель Пронского мужского монастыря заявил, что провел певице ритуал соборования — исцеления духа и тела, после которого та посвятила себя молитве.

«Не правильно поняли»: менеджер пояснила слова духовника МакSим о ее пробуждении

Фото: www.globallookpress / Alexander Keltik

Представитель певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, Яна Богушевская прокомментировала неоднозначно понятые слова игумена Луки (Степанова), настоятеля Пронского мужского монастыря в Рязанской области — тот сообщил, что артистка в сознании.

Как известно, священнослужитель заявил, что провел Максимовой ритуал соборования для исцеления тела и духа. Прежде другой представитель церкви отказал в обряде, ведь он невозможен, если человек лично и осознанно не дал своего согласия. Лука же сказал, что МакSим сознания не теряла и просит о спасении молитвами, чем спровоцировал слухи о ее выходе из комы.

«Никто не чувствует уверенности в завтрашнем дне, переживает глубоко и сердечно, что Господь нам завтрашнего дня не обещает. Те, кто пребывают на личной Голгофе, они часто остаются в сознании. О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и на соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно», — говорил игумен.

По словам Яны Богушевской, поспешные выводы о положительной динамике в лечении Максимовой были сделаны потому, что публика неверно истолковала слова Луки. Стоит отметить, сам священнослужитель отказался объяснять суть своего резонансного высказывания. Пиар-менеджер также поведала о состоянии знаменитости на данный момент.

«Возможно, его (духовника Луки. — Прим. ред.) слова не совсем правильно поняли. Марина по-прежнему на ИВЛ, вероятно, батюшка имел в виду осознанную связь на духовном уровне… Марину не выводили из комы, нет. Показатели еще слишком слабые», — сказала менеджер МакSим.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. За все это время в сети и прессе не раз появлялись данные о том, что Максимова якобы пришла в себя и дышит самостоятельно — эти сообщения Богушевская опровергала.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель МакSим ответила на слухи о многомиллионном лечении певицы, а также ее романе с неврологом Рамилем Артюшевым.

Читайте также

+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
73.35
-0.27 87.03
-0.04
Дикий медведь или домашний кот: на какое животное он похож по знаку зодиа...

Последние новости

22:33
«Ванюш, запевай!» — Подольская показала, как поет ее восьмимесячный сын
22:17
В США установили новый мировой рекорд по поеданию хот-догов
22:01
Кириенко указал на последствия пандемии для социальных и политических процессов
21:44
«Первый фестиваль без дяди Бори»: Арзамасова поделилась редкими фото с Грачевским
21:27
Со взглядом гения и огромным сердцем: Как Меньшов создал фильмы, запавшие каждому в душу
21:11
Вода в окна, смерчи и первые жертвы: в Сочи прогнозируют новые страшные последствия непогоды

Сейчас читают

Скончался латвийский вратарь «Коламбуса» Матисс Кивлениекс, подробности трагедии
Макс Покровский после конфликта с Биланом написал заявление в полицию
Двух братьев задушили в подполе дома под Иркутском
Можно ли было спасти оскароносного режиссера Меньшова— мнение врача-пульмонолога
«Дешевая мелодрама» — Пять занимательных фактов о фильме «Москва слезам не верит»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака