Умерла итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра

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Виктория Андреева
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Исполнительница хита A far l`amore comincia tu долгие годы боролась с тяжелым недугом.

Умерла итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра

Фото: ТАСС / Коньков Александр

На 79-м году жизни скончалась знаменитая итальянская певица, актриса и телеведущая Рафаэлла Карра. О трагедии агентству ANSA сообщили ее родственники. Точная причина смерти не была названа, однако близкие люди отметили, что звезда долгое время страдала от тяжелого заболевания.

В шоке от случившегося пребывает вся Италия. Президент Серджо Маттарелла, в частности, заявил, что печальная новость «глубоко потрясла» его.

«Ушла из жизни артистка, любимая многими поколениями зрителей в Италии и за рубежом. Ее облик ассоциировался с изяществом, благородством», — написал он в Twitter президентского Квиринальского дворца.

Выразил соболезнования семье покойной Карры и глава МИД страны Луиджи Ди Майо. Он назвал любимицу публики «иконой итальянского телевидения». Бывший премьер-министр Энрико Летта счел утрату невосполнимой и заявил, что вместе с уходом Рафаэллы «исчезла огромная часть жизни».

О дате и месте проведения церемонии прощания пока ничего неизвестно. Газета Corriere della Sera лишь сообщает, что певица завещала не проводить пышных похорон. Она просила для себя простой деревянный гроб и урну для праха.

«Это была женщина с большим талантом, страстью и человечностью, которая сопровождала нас на протяжении всей нашей жизни. Прощай, Рафаэлла», — прокомментировал трагедию министр культуры Италии Дарио Франческини.

Рафаэлла Карра родилась в 1943 году в Болонье. Особо популярной она стала в 70-е годы. Большую узнаваемость леди принести песни, которые она исполняла в жанре поп, колеся по родине, Испании и Латинской Америке. При этом музыка не была единственной страстью селебрити. Карра также снималась в полнометражных фильмах и сериалах. Наиболее известны среди них «Понтий Пилат», «Юлий Цезарь, завоеватель Галлии», «Я — шпион» и другие.

Кроме того, звезда долгие годы работала на родном телевидении. Она вела множество разнообразных передач. Но больше всего зрителям запомнилась программа Amore, благодаря которой усыновили более 150 тысяч подростков. Известно, что родных детей у артистки не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине оскароносного российского режиссера Владимира Меньшова.

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