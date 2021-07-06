«Бьет на жалость, аферистка»: мать Аршавина пристыдила Казьмину за вымогательство

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Виктория Андреева
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По мнению Татьяны Ивановны, тяжелобольная журналистка врет всем и всюду. Но зачем ей это нужно?

«Бьет на жалость, аферистка»: мать Аршавина пристыдила Казьмину за вымогательство

Фото: Instagram @arshavina_alisia__mb

Скандал вокруг бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина — тяжелобольной журналистки Алисы Казьминой — набирает обороты. В перепалку включилась мама спортсмена Татьяна Ивановна. Женщина убеждает россиян не верить «патологической врунье» и требует, чтобы та покинула дом, на который тяжелым трудом зарабатывал наследник. Очередную «горькую правду» об экс-невестке Аршавина рассказала в эфире шоу на федеральном канале.

Аферистка?

Пока Казьмина лежала в больнице, мама футболиста бегала по судам. Женщина объявила, что официально коттедж Аршавина в Петербурге оформлен на нее. А значит, у журналистки нет никаких прав в нем оставаться. Перечить бывшей свекрови и отстаивать свою позицию Казьмина была не в силах. Как итог — вручение постановления о выселении.

В большом доме Алиса проживает с тремя детьми — дочкой от Андрея Аршавина и наследниками от предыдущих отношений. Сейчас ее главная забота — восстановление здоровья после комы и ряда тяжелых хирургических вмешательств. Звезда хоть и собрала чемоданы, но не представляет, куда перевозить подростков и как выплачивать долги за коммунальные услуги, коих накопилось почти на три миллиона рублей.

Казьмина умоляет Аршавину ее пощадить. Намекает: деньги очень нужны на операцию. Поскольку журналистка сейчас не может работать, ее спасают лишь алименты от футболиста и переводы от неравнодушного экс-супруга бизнесмена. Но Татьяна Ивановна непреклонна: она не хочет знать странную особу и отмечает, что ее семья уже давно «рассчиталась» с болезной.

«У Андрея ангельское терпение. Он сильно пострадал от Алисы. Она обглодала его до костей. Андрей не верит ни одному ее слову. Она высосала из него огромное количество денег. Вот и сейчас бьет на жалость. Она — профессиональная аферистка. Ей нужны только деньги. Ситуация по вымоганию денег чудовищная…» — цитирует KP.RU Татьяну Аршавину.

Сил на пререкания с бывшей свекровью у Казьминой, кажется, не осталось. Тяжелобольная журналистка признается фанатам, что устала доказывать свою правоту и бороться за жизнь. Что делать дальше и как прекратить нападки — она не представляет.

Кадр из программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1»Кадр из программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1». Россия 1

Ранее 5-tv.ru рассказал, как медики дважды чудом спасли жизнь Алисе Казьминой и какая тяжелая болезнь ее сразила.

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