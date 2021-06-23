«Жизнь была дважды на волоске»: врачи чудом спасли жизнь Алисы Казьминой

Бывшая супруга известного российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина призналась, что дважды за последний год могла умереть. Без преувеличения. Врачам буквально чудом удалось спасти жизнь многодетной матери. Об этом журналистка рассказала в интервью блогеру Сурену Каграманову.

«Жизнь была на волоске. Дважды. Когда был некроз, я могла погибнуть, просто потому что к мозгу очень близко, или мы бы потеряли еще один день, и я бы умерла — некроз уже все заполнил. А второй раз я в кому впала, когда был перитонит», — вспоминала Казьмина.

Экс-жена Аршавина страдает от редкого аутоиммунного заболевания. По ее словам, проблемы со здоровьем начались в 2020 году. Первым симптомом была постоянно повышенная температура тела. Позже появились признаки гайморита, начало отекать лицо, медики обнаружили у Казьминой стафилококк, потребовалось соответствующее лечение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛУЧШЕ - ПРАВДУ (@luche.pravdu)

Дальше — по нарастающей: в течение нескольких месяцев Алиса пережила некроз, перитонит и кому, сепсис и коронавирус. Теперь ей предстоят пластические операции. Журналистка все еще надеется вернуть провалившийся от недуга нос.

Казьмина признается, что устала бояться за свою жизнь, за детей, а особенно воевать с родственниками Аршавина. Мать футболиста уже выиграла суд по поводу права проживания в его загородном доме под Петербургом — в ближайшее время Алиса должна покинуть особняк. Своей недвижимости у журналистки нет, куда идти с тремя детьми (одна из них дочь спортсмена. — Прим. ред.), она не знает. Помочь бывшей возлюбленной Аршавин ни коим образом не хочет.

Ранее 5-tv.ru сообщал: мать Андрея Аршавина рассказала о «собственных квартирах» у его экс-супруги Казьминой. Бывшая свекровь также обвинила невестку в присвоении миллиона евро, что принадлежали футболисту.