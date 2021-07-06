Видео с места жесткого ДТП, где сбили дочь экс-министра энергетики Татарстана на самокате
| Карина Бернтгольц Происшествия Эксклюзив 1 298
Алсу Фардиева скончалась на месте.
Эксклюзив
Фото, видео: Depositphotos / Spritnyuk; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места ДТП, где погибла дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, ныне возглавляющего ОАО «Сетевая компания». Авария произошла на юго-западе Москвы, в районе Мосфильмовской улицы.
По предварительной данным, 30-летняя Алсу Фардиева переезжала дорогу на красный свет — в этот момент в нее влетела иномарка без номерных знаков BMW.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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