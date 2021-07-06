Знаменитый генетик Олег Балановский утонул, спасая своих детей

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Карина Бернтгольц
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Трагедия произошла в Костромской области.

Знаменитый генетик Олег Балановский утонул, спасая своих детей

Фото: Vigg.ru

Известный российский генетик, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский трагически погиб в Костромской области. Ученый утонул, спасая своих детей. Ребятам исследователь помог выплыть на берег, а вот сам выжить не смог.

Как сообщает MK.RU, десятилетняя Ульяна и восьмилетний Илья купались на реке Унжа на даче Балановского и заплыли слишком далеко. Предположительно, их закрутило в водоворот. Отец тут же бросился на помощь, и в результате сам угодил в воронку. На момент смерти ему было 44 года. 

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