Знаменитый генетик Олег Балановский утонул, спасая своих детей
| Карина Бернтгольц Происшествия 1 096
Трагедия произошла в Костромской области.
Фото: Vigg.ru
Известный российский генетик, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский трагически погиб в Костромской области. Ученый утонул, спасая своих детей. Ребятам исследователь помог выплыть на берег, а вот сам выжить не смог.
Как сообщает MK.RU, десятилетняя Ульяна и восьмилетний Илья купались на реке Унжа на даче Балановского и заплыли слишком далеко. Предположительно, их закрутило в водоворот. Отец тут же бросился на помощь, и в результате сам угодил в воронку. На момент смерти ему было 44 года.
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