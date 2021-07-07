Жертва двух покушений: биография и причины гибели президента Гаити Моиза

Президент Гаити Жовенель Моиз стал жертвой нападения вооруженных мятежников в его резиденции в Порт-о-Пренс. Он скончался от полученных травм в больнице на 54-м году жизни. 5-tv.ru рассказывает, как Моиз стал главой страны, и из-за чего его могли убить.

Из сына швеи в бизнесмены и президенты

Жовенель Моиз родился в 1968 году в коммуне Тру-дю-Норв семье механика и швеи. В 1974 году вместе с семьей переехал в столицу страны — Порт-о-Пренс. Среднее образование он получил в Лицее имени Туссен-Лувертюра, а также в культурном центре при Канадско-гаитянском колледже, высшее — в педагогический факультет Университета Кискейя в Порт-о-Пренсе. В 1996 году Моиз открыл в городе Пор-де-Пе фирму Jomar Auto Parts по продаже автозапчастей, а также занялся сельским хозяйством и основал банановую плантацию. В 2001 году совместно со столичной компанией Culligan построил станцию по распределению питьевой воды. Три года спустя стал членом Торгово-промышленной палаты департамента Северо-Запад, а вскоре и ее председателем. Впоследствии — генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты страны. В 2008 году Жовенель Моиз совместно с компаньонами основал Энергетическую компанию Гаити, которая занялась внедрением инновационных технологий с использованием возобновляемых источников энергии, однако она прекратила деятельность после землетрясения в 2012 году. Также он учредил сельскохозяйственную компанию Agritrans и проект Nourribio.

Лидер страны: успехи и падения

В 2016 году Моиз одержал победу в первом туре президентских, набрав 55,6% голосов избирателей. Основными пунктами его программы стали восстановление экономики на базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, создание трудовых мест, обеспечение доступа к образованию и здравоохранению. Вступив в должность 2017 году, Моиз начал реализациию проектов по восстановлению дорог, систем водоснабжения. К 2018 году, доступ к питьевой воде получили 42% населения. До окончания президентского срока Моиза в 2022 году правительство планировало увеличить этот показатель до 82%. Также во время его правления были запущены турбины гидроэлектростанции Peligre, которая обеспечивает электричеством всю страну. Президентом был начат процесс по созданию новой государственной армии, которая была распущена в 1995 году.

Из-за скандала вокруг хищений средств на организацию поставок нефти из Венесуэлы гаитянцы начали активно протестовать против президента. Дело в том, что чиновники, обвиненные в коррупции, не понесли наказания. Участники акций также обвиняли правительство в росте инфляции и общем ухудшении экономического положения в стране. На фоне беспорядков парламент постоянно отклонял утверждения новых премьер-министров и назначения кабмина. В 2019 году оппозиционные депутаты выступили с требованием импичмента президента, однако их предложение не нашло поддержки в парламенте. Из-за протестов выборы в законодательные органы, запланированные на 2019 год, были отложены без назначения новой даты, что привело к заморозке работы парламента. На фоне кризиса президент инициировал проведение референдума об изменении конституции, направленного на укрепление президентской и исполнительной власти, но его дважды откладывали из-за пандемии.

Проблемы в сфере безопасности и социальная напряженность оказали негативное воздействие на гуманитарную ситуацию. В 2019 году как минимум 3,67 миллиона жителей, что составляет более трети населения, испытывали проблемы с доступом к продовольствию. По оценке экспертов, на гуманитарную ситуацию в стране повлияли ухудшение экономики, высокая инфляция — по данным Всемирного Банка, она составила 22,8% — и рост цен на сырье.

«Сейчас в период распространения коронавирусной инфекции ситуация там еще более сложная. Не знаю, как справляется с этим правительство», — заявил «Взгляду» советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

По его мнению, политический хаос, последовавший десятилетия усугубляется бедностью, частым воздействием тропических циклонов и землетрясениями.

Покушения на Моиза

В 2018 года на Моиз уже становился жертвой покушения. Во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина, в главу государства стреляли, но он не пострадал, однако тогда были ранены трое его охранников. В ночь на 7 июля 2021 года президента все же застрелили в его резиденции.

«Это была не спонтанная акция. Люди поставили своей целью ликвидировать президента и, возможно, в этом так или иначе был задействован кто-то из его охраны. Очевидно, кто-то не мог дождаться выборов, либо не хотел это делать демократическим путем», — предположил Калашников.

Как писал 5-tv.ru, во время нападения на резиденцию Жовенеля Моиза также погибла его супруга Мартин Мари Этьен Джозеф. У президентской четы остались трое детей.