В какие времена года больше всего разводов? — комментарий психолога

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 078

Погода за окном и семейные праздники могут сыграть злую шутку при расставании, считает гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова.

Фото, видео: depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru

Есть времена года и сезоны, в которые пары разводятся чаще всего. Также на разрыв отношений могут повлиять и праздники. Интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала 5-tv.ru о подобных взаимосвязях.

«Конечно, все очень индивидуально, и не стоит ждать определенной даты календаря, чтобы поругаться. Тем не менее, тенденции существуют. С осенью приходит не только хандра, но и желание выяснить отношения. Когда на улице промозгло, хочется окунуться в тепло чувств. Методы зачастую выбираются кардинальные: обвинения в холодности и претензии „Ты меня совсем не любишь“. Тепла это не прибавляет», — пояснила психолог.

Весной происходит примерно то же самое. Люди выходят из холодного периода в теплый, все расцветает и внутри хочется того же, поэтому осенний сценарий повторяется. Зима же и лето в этом плане намного спокойнее. Также разводы и расставания могут происходить на фоне определенных дат.

«Самая первая — это перед Новым годом. Это семейный праздник, и люди вкладывают нечто важное, волшебное. В это время часто происходит переосмысление ценностей. Вторая дата предсказуемая — это 14 февраля и время перед ним. У многих людей слишком большие ожидания от партнера в этот день. Хочется любви, заботы романтики, и эти ожидания разбиваются о суровую реальность и прагматичность партнера», — рассказала Адрианова.

Третья дата — самая неожиданная. По словам психолога, это 1 апреля, и в данное время нужно быть поаккуратнее с шутками.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 фраз, которые точно приведут к разводу.

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