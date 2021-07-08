Отборный мат и швыряние телефонов: Ваенга раскрыла правду о скандале в самолете

Певица Елена Ваенга, сама того не желая, оказалась в эпицентре скандала. Селебрити атаковали пассажиры лайнера, летевшего накануне из Ларнаки в Петербург. Семейная пара обвинила артистку во всех смертных грехах, а потом возмущалась, отчего по прилете на родину ее задержали?

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звезда шансона рассказала всю правду о невыносимой ссоре и призналась, почему сначала не хотела подавать на обидчиков заявление в полицию.

«Это днище!»

Вопреки всем слухам Ваенга заявила, что учинившие скандал на борту самолета супруги точно находились в нетрезвом состоянии. За это их звезда не осуждает. Она понимает: любой мог бы оказаться на их месте. Но вот что действительно возмутило артистку — истерика с отборным матом, которую устроила безрассудная мадам. Впрочем, и ее благоверный, находясь почти в коматозном состоянии, не отставал.

«Если мужчина и виноват меньше, то по одной простой причине (это очень смешно!) — он был настолько пьян, что разговаривать не мог! Он кидался телефоном в близ сидящих людей. А у женщины была такая отборная брань петербургская! Ничего страшного, но просто…» — начала смеяться певица.

Елена Ваенга вспомнила, что угомонить бастующую пытали три стюардессы. Но их усилия оказались тщетны. Артистка предположила, что если бы на борту был хоть один мужчина — представитель власти, выпившая дама не стала бы так безобразно себя вести. Звезде было искренне жаль бортпроводников, но еще жальче соседей, которые из-за дебоша были вынуждены ждать высадки два часа.

Ваенга уточнила, что называет супружескую пару пьяной не просто так. Оказалось, стюардессы успели зафиксировать на специальную камеру выходки четы — если что, на суде это послужит доказательством.

«Женщину еще не могли снять с борта! Еще раз говорю: такое бывает со многими людьми. Это не значит, что она виновата во всем на свете. Она просто реально перепила», — заключила Елена.

Звезда шансона подчеркнула, что даже не планировала писать заявление на обидчиков. Что взять с людей, которые не в адеквате? Но когда пассажирка стала покрывать певицу «трехэтажным матом при восьмилетнем сыне», ее мнение резко изменилось.

Ваенга напомнила, что сама никогда не попадалась на скандалах в небе, а потому ожидает от соседей в полете такого же, спокойного поведения.

«Может быть, события пошли бы по-другому, если бы не присутствовал мой ребенок. Я изначально сказала: „Не трогайте их“. И пошла. Это очень важный момент! Но эта мадам вырвалась, меня догнала и стала при ребенке таким жестким матом говорить, что я сказала: „Вот сейчас сделайте что-нибудь“. Перейти грань при детях для меня недопустимо. Это уже днище! Это днище!» — подвела итог Елена Ваенга.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему обидчики Елены Ваенги не признают вины в случившемся.