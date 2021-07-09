«Приезжала на Mercedes Аршавина»: Барановская вспомнила о работе мерчандайзером

Бывшая избранница футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала, что до того, как стать известной телеведущей она расставляла жвачки на прилавках ларьков. Знаменитость в начале 2000-х годов работала мерчандайзером. По делам она ездила на Mercedes своего мужчины. Тогда спортсмен защищал цвета «Зенита» и уже зарабатывал по несколько миллионов в год. Но Барановская не хотела сидеть на шее у успешного избранника.

«Я мерчандайзером работала. Тогда еще ларьки были. Мне надо было проконтролировать, что тот бренд жевательной резинки, который я представляю, находился на витрине в самом хорошем месте. Смешно было то, что я приезжала на Mercedes. Это был его (Аршавина — Прим.ред.) Mercedes, и я на нем ездила жвачки расставлять», — поделилась воспоминаниями Барановская на шоу на YouTube-канале Лейсан Утяшевой.

До того как начать работать представителем одного из производителей жевательной резинки, Барановская трудилась мерчандайзером кофейного бренда. Юлия рассказала, что сотрудничала с зарубежной компанией, которая по непонятным причинам, решила свернуть производство. После увольнения ей выплатили отпускные и три зарплаты. По словам экс-жены Аршавина, она пришла домой с целым мешком денег и целым набором кофе.

«У просто этого кофе было… А я не могу отказаться, когда мне что-то дают. Когда мы отдыхали по системе „all inclusive“, мы вернулись и Андрей открывает чемодан, и спрашивает: „Что там?“. Я смотрю на него и говорю: „Орешки, они же бесплатные“. После такого голодного детства я не могла наесться, знаешь. Бывает такое, что лежит халява, но уже не халява — это же твое», — объяснила телеведущая.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили вместе девять лет. В 2013 году пара рассталась, когда телеведущая была беременна третьим ребенком. Сейчас знаменитость одна воспитывает двух сыновей - Андрея и Арсения, а также дочь — Яну.

После разрыва с Барановской Аршавин женился на экс-модели Алисе Казьминой. Женщина родила ему дочь. Но и этот союз просуществовал недолго. Как недавно писал 5-tv.ru, Казьмина заявила, что футболист не хотел третьего ребенка от Барановской.