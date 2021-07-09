«Кожа слезала, как бумага»: директор МакSим раскрыла подробности болезни

Концертный директор певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим. ред.), которая тоже попала в больницу, рассказала, как перенесла болезнь, и что происходило с ней во время госпитализации.

«На третий день после начала заболевания я пошла выпить воды. И в один момент полностью отключилось сознание. Очнулась я, лежа на полу, страшно болела голова. При падении я сильно ударилась. Пролежав так какое-то время, я попыталась встать и опять упала. Когда очнулась второй раз, поняла, что надо ползти к комнате сына. Сын встал и вызвал скорую», — написала Маргарита на своей странице в Instagram.

Instagram @sokllovamargarita

Женщину отправили в отделение нейрохирургии Филатовской больницы в Москве, так как та могла повредить голову во время падения. Несколько дней медики боролись за ее здоровье. И не только медики.

«Моя благодарность девочкам, с которыми я лежала в одной палате. Они меня и кормили, и поили, и в туалет водили. Никогда не забуду, как через восемь дней меня девчонки мыли в душе. Я не могла ходить, стоять, сидеть Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды. Никогда этого не забуду! Первые восемь дней я обливалась потом, так, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому, когда меня мыли, она слезала, как бумага. А я плакала: от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на Земле», — сообщила Соколова.

Сейчас она уже дома рядом с близкими, идет на поправку и восстанавливает силы. К слову, женщина намекнула, что для поклонников МакSим у нее есть хорошие новости, но раскрывать их пока не стала.

Певицу госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. Ранее 5-tv.tu писал, что представитель Максимовой Яна Богушевская рассказала о прогнозах на выздоровление.