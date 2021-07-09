Обнаружен «черный ящик» разбившегося на Камчатке Ан-26

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Карина Бернтгольц
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На борту воздушного судна было 28 человек. Все погибли.

Обнаружен «черный ящик» разбившегося на Камчатке Ан-26

Фото: ТАСС / МЧС РФ

Тема:
Крушение Ан-26 на Камчатке

Обнаружен «черный ящик» разбившегося на Камчатке самолета Ан-26. Об этом сообщили в администрации поселка Палана. Никакие подробности пока не приводятся. 

Около часа назад стало известно, что спасатели благодаря десантным спускам наконец добрались до труднодоступного места на скале, где, предположительно, произошла авиакатастрофа. Доступ туда усложняли сложные погодные условия - сильный ветер, вертолет Ми-8 МЧС России ранее неоднократно предпринимал попытки спусков.

Как ранее стало известно, с самолетом была потеряна связь буквально за десять минут до посадки. Впоследствии в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены обломки Ан-26. Предполагается, что он врезался в сопку. Среди возможных версий авиакатастрофы рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилота и техническая неисправность воздушного судна. 

Всего на борту воздушного судна было 28 человек. Фрагменты 19 тел обнаружены. 

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Крушение Ан-26 на Камчатке
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