«Во сколько считаете посадку?» — переговоры и последние слова экипажа Ан-26
Следствие рассматривает несколько версий трагедии — от погодных условий до ошибки пилотирования.
Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru
Согласно появившейся в распоряжении 5-tv.ru расшифровке переговоров экипажа Ан-26 с диспетчером в аэропорту населенного пункта Паланы ничто не предвещало трагедии. Посадка проходила в плановом режиме. Последними словами экипажа стали: «320 принял. Удаление — 9, 085». После чего диспетчер тщетно пыталась получить ответ на свой следующий вопрос, постоянно вызывая борт 26085.
На связь экипаж так и не вышел. Через несколько часов поисков черное пятно от удара самолета о сопку Пятибратка обнаружили с воздуха. Внизу лежал фюзеляж. Обломки воздушного судна плавали в четрых-пяти километрах от берега в Охотском море. По последним данным, найдены тела 19-ти из 28 человек, что были на борту. Поиск остальных осложнен погодными условиями. В море сохраняется шторм. При этом спасательная операция не прекращается, несмотря на то, что все, кто находился в Ан-26 считаются погибшими.
Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, информацию приняла, снижаться в море не рекомендую
КВС: Мы в море не снижаемся
Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, приняла
Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, эшелон перехода 80, давление 757, контрольная высота 2417, полоса сухая (…) По курсу посадки возможен пролет птиц
КВС: 085 принял
КВС: Палана вышка, 26085, от основного перехода давление 757 установил, снижаюсь на привод 1200
Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, приняла
Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, дайте нажатие
КВС: Даю нажатие, 26085
Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, прямое 210
КВС: Я принял, 26085
КВС: 26085, привод, захожу в 1200
Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, работайте по схеме один альфа. Высоту 800. Доложите
КВС: Один альфа, о 800 доложу, 085
Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, прямой 320
КВС: Принял, 320. 26085
КВС: 320 принял. Удаление — 9, 085
Через полторы минут диспетчер задала вопрос экипажу, на который ответа уже не последовало.
Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, во сколько считаете посадку?
Диспетчер аэропорта Паланы: 26085
Диспетчер аэропорта Паланы: 26085. Палана вышка
Как сообщал ранее 5-tv.ru, следствие рассматривает несколько версий трагедии — от погодных условий до ошибки пилотирования. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что перед крушением экипаж Ан-26 пошел на второй круг.
Эксперты отмечают, что посадка в Паланах достаточно сложная. Большая часть маршрута от Петропавловска-Камчатского проходила по суше, но заход на аэродром шел с моря, где опасным препятствием являлись горы и погодные условия. Аналогичная трагедия произошла девять лет назад. Тогда Ан-28 столкнулся с горой.
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