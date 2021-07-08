Согласно появившейся в распоряжении 5-tv.ru расшифровке переговоров экипажа Ан-26 с диспетчером в аэропорту населенного пункта Паланы ничто не предвещало трагедии. Посадка проходила в плановом режиме. Последними словами экипажа стали: «320 принял. Удаление — 9, 085». После чего диспетчер тщетно пыталась получить ответ на свой следующий вопрос, постоянно вызывая борт 26085.

На связь экипаж так и не вышел. Через несколько часов поисков черное пятно от удара самолета о сопку Пятибратка обнаружили с воздуха. Внизу лежал фюзеляж. Обломки воздушного судна плавали в четрых-пяти километрах от берега в Охотском море. По последним данным, найдены тела 19-ти из 28 человек, что были на борту. Поиск остальных осложнен погодными условиями. В море сохраняется шторм. При этом спасательная операция не прекращается, несмотря на то, что все, кто находился в Ан-26 считаются погибшими.

Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, информацию приняла, снижаться в море не рекомендую

КВС: Мы в море не снижаемся

Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, приняла

Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, эшелон перехода 80, давление 757, контрольная высота 2417, полоса сухая (…) По курсу посадки возможен пролет птиц

КВС: 085 принял

КВС: Палана вышка, 26085, от основного перехода давление 757 установил, снижаюсь на привод 1200

Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, приняла

Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, дайте нажатие

КВС: Даю нажатие, 26085

Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, прямое 210

КВС: Я принял, 26085

КВС: 26085, привод, захожу в 1200

Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, работайте по схеме один альфа. Высоту 800. Доложите

КВС: Один альфа, о 800 доложу, 085

Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, прямой 320

КВС: Принял, 320. 26085

КВС: 320 принял. Удаление — 9, 085

Через полторы минут диспетчер задала вопрос экипажу, на который ответа уже не последовало.

Диспетчер аэропорта Паланы: 26085, во сколько считаете посадку?

Диспетчер аэропорта Паланы: 26085

Диспетчер аэропорта Паланы: 26085. Палана вышка

Как сообщал ранее 5-tv.ru, следствие рассматривает несколько версий трагедии — от погодных условий до ошибки пилотирования. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что перед крушением экипаж Ан-26 пошел на второй круг.

Эксперты отмечают, что посадка в Паланах достаточно сложная. Большая часть маршрута от Петропавловска-Камчатского проходила по суше, но заход на аэродром шел с моря, где опасным препятствием являлись горы и погодные условия. Аналогичная трагедия произошла девять лет назад. Тогда Ан-28 столкнулся с горой.