Их спасла судьба: как пассажирам удалось выжить в катастрофе Ан-28 на Камчатке

Авиакатастрофа с Ан-26 на Камчатке стала потрясением для всей страны, но в особенности для родственников жертв крушения. На борту воздушного судна находились 28 человек — все они, к несчастью, погибли. Когда авиалайнер перестал выходить н связь, близкие пассажиров до последнего надеялись на чудо, но оно не произошло.

При этом история знает несколько удивительных случаев, когда пассажиры, находившиеся на волоске от смерти, все-таки выжили.

Одна из таких историй произошла в 2012 году — тогда на борту падающего самолета Ан-28, следовавшего по аналогичному маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, оказалось четверо счастливчиков, которые вернулись на землю в целости и сохранности. Тогда воздушное судно врезалось в гору из-за ошибки экипажа. Как пассажиры уцелели в страшной авиакатастрофе, рассказывает 5-tv.ru.

Владимир Шабалков

Всем пассажирам, находившимся во время полета в хвостовой части воздушного судна, удалось выжить. Один из них — начальник пожарной части в Палане Владимир Шабалков. По его воспоминаниям, в тот роковой час пилоты на небольшой высоте решили резко взять вверх, в результате чего лайнер врезался в сопку. При этом тех, кто сидел сзади, выбросило вместе с креслами.

Ирина Гацуцова и ее сын Геогрий

Сидевшая рядом с паланским пожарным Ирина Гацуцова каким-то чудом во время ЧП сумела связаться со своей тетей по мобильному телефону и сообщить координаты катастрофы. При этом родственница успела спросить, где находится 13-летний сын Ирины — Георгий, который направлялся вместе с матерью в Палану. Взволнованная Гацуцова ответила, что не может его найти. Однако вскоре Георгия нашли без сознания. Прибывшие медики в срочном порядке оказались юноше первую помощь — в итоге Георгий встал на ноги уже через месяц.

Федор Васинский

У выжившего Федора Васинского врачи не обнаружили каких-либо жизненно важных повреждений. Все обошлось лишь испугом, небольшими ушибами и царапинами. Однако через некоторое время у Федора медики все же нашли целый букет болезней: на позвоночнике стали появляться шишки и наросты. Кроме того, дало о себе знать еще одной заболевание — сахарный диабет. В результате Васинский стал инвалидов и умер через три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории погибших в крушении Ан-26 на Камчатке, которое произошло 6 июля 2021 года.