Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли
После пропажи воздушное судно было найдено сгоревшим в 13 километрах от вулкана Узон. Вылет совершали 25-летний биатлонист Игорь Малиновский и двое его пассажиров.
Фото: www.globallookpress.com / David Wall
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Три человека, 25-летний чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский и двое его пассажиров, погибли при крушении вертолета Robinson на Камчатке. Об этом сообщил осведомленный источник 5-tv.ru. Данные также подтвердили в краевом МЧС. Тела были найдены на месте падения воздушного судна в 13 километрах южнее вулкана Узон. Информацию, что за штурвалом был именно спортсмен, прежде подтверждала его мать.
Вертолет, которым управлял биатлонист, пропал с радаров 16 июля. Поиски велись в Елизовском районе. На следующий день машина была обнаружена сгоревшим. Губернатор региона Владимир Солодов в социальных сетях рассказал, что Robinson выполнял частный рейс, а находившаяся на борту группа не была зарегистрирована как туристическая.
В ходе выяснения причин трагической аварии выдвигались версии о наблюдавшейся в этот день низкой облачности и неблагоприятной для полетов погоде. Отмечалось также, что с самого начала маршрута у экипажа были проблемы со связью. Личности спутников спортсмена, погибших при крушении, пока не установлены. Малиновский давно увлекался вертолетными прогулками, посещал занятия в летном училище. Его отец — тоже опытный пилот.
Ранее 5-tv.ru сообщал об аварийной посадке самолета на дороге под Рязанью, которая привела к отключению света в двух поселках.
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