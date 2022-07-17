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Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 43

После пропажи воздушное судно было найдено сгоревшим в 13 километрах от вулкана Узон. Вылет совершали 25-летний биатлонист Игорь Малиновский и двое его пассажиров.

Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли

Фото: www.globallookpress.com / David Wall

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Тема:
Крушение Ан-26 на Камчатке

Три человека, 25-летний чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский и двое его пассажиров, погибли при крушении вертолета Robinson на Камчатке. Об этом сообщил осведомленный источник 5-tv.ru. Данные также подтвердили в краевом МЧС. Тела были найдены на месте падения воздушного судна в 13 километрах южнее вулкана Узон. Информацию, что за штурвалом был именно спортсмен, прежде подтверждала его мать.

Вертолет, которым управлял биатлонист, пропал с радаров 16 июля. Поиски велись в Елизовском районе. На следующий день машина была обнаружена сгоревшим. Губернатор региона Владимир Солодов в социальных сетях рассказал, что Robinson выполнял частный рейс, а находившаяся на борту группа не была зарегистрирована как туристическая.

В ходе выяснения причин трагической аварии выдвигались версии о наблюдавшейся в этот день низкой облачности и неблагоприятной для полетов погоде. Отмечалось также, что с самого начала маршрута у экипажа были проблемы со связью. Личности спутников спортсмена, погибших при крушении, пока не установлены. Малиновский давно увлекался вертолетными прогулками, посещал занятия в летном училище. Его отец — тоже опытный пилот.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварийной посадке самолета на дороге под Рязанью, которая привела к отключению света в двух поселках.

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