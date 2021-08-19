Накануне крушения на Камчатке у Ан-26 заменили приборы измерения высоты полета

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Светлана Шевченко
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МАК опубликовал промежуточный отчет авиакатастрофы, которая произошла 6 августа в районе аэропорта Паланы.

Накануне крушения на Камчатке у Ан-26 заменили приборы измерения высоты полета

Фото: РИА Новости

Тема:
Крушение Ан-26 на Камчатке

За сутки до крушения возле аэропорта Паланы на Камчатке у Ан-26 были заменены два мембранных вариометра. Об этом сообщается в промежуточном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«05.07.2021, при выполнении на ВС оперативного технического обслуживания по форме „ВСА2ОС“ после прилета из аэропорта Анадырь, произведена замена двух вариометров мембранных», — говорится в документе.

Согласно записи в бортовом журнале, дефекты был замечен экипажем. В горизонтальном полете у командира воздушного судна вариометр показывал подъем со скоростью 2,8 метра в секунду, а у второго пилота — 2 метра в секунду.

Вариометр является одним из важнейших пилотных приборов. Именно он измеряет скорость изменения высоты полета и направление ее изменения. Мог ли ремонт повлиять на сложившуюся ситуация в воздухе перед тем, как Ан-26 влетел в гору, установит следствие.

К слову, впереди специалистов ждут еще множество исследований. Окончательные выводы о причинах катастрофы делать пока нельзя. Комиссией назначены исследования установленных накануне вариометров. Также запланирован анализ порядка выполнения заходов на посадку на аэродром Палана всеми экипажами в предыдущие дни.

Изучается возможность проведения математического моделирования полета на базе разработчика самолета, которая может оценить соответствие характеристик воздушного судна во время аварийного полета. Могли ли какие-то внешние факторы повлиять на случившееся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что было зашифровано в «черном ящике» рухнувшего на Камчатке Ан-26.

Самолет Ан-26 потерпел крушение на Камчатке 6 июля. Лайнер выполнял перелет из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, когда внезапно столкнулся со скалой. Его обломки упали в море. Все 28 человек, находившиеся на борту, погибли.

Тема:
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