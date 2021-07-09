Актер Игорь Петренко выложил в своем аккаунте в Instagram фотографию из аэропорта, на которой он позирует вместе с супругой и детьми от двух браков. Большая и дружная семья отправилась в отпуск в Краснодарский край к друзьям. На фотографии один из сыновей нежно прижимается к отцу, а за руку его держит сестренка. Видимо, мальчики ладят и с мачехой, и с девочками.

«С Днем семьи», — подписал пост актер.

Instagram @ikpetrenko

Игорь Петренко был десять лет женат на актрисе Екатерине Климовой. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. В 2016 году знаменитость вновь отправился в ЗАГС, но уже с Кристиной Бродской, в союзе с которой у них родились три дочки — София-Каролина, Мария и Ева.

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Как сообщают «Дни.ру» после развода с Климовой актер смог сохранить теплые отношения с сыновьями, мальчики часто гостят у папы.

«Счастья вашей замечательной семье!»;

«Отличного вам отдыха и настроения!»;

«Какой вы замечательный отец. Просто всем на зависть. Пусть все так и продолжается всегда», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая жена Игоря Петренко Екатерина Климова похвасталась перед подписчиками своей фигурой.