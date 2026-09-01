«Полнейший эксклюзив»: как дети российских звезд провели 1 сентября

Для многих российских знаменитостей 1 сентября стал не только поводом для праздничных публикаций, но и важным семейным событием. Артисты проводили детей на линейки, поделились кадрами с важного дня, а некоторые признавались, что с трудом верят, как быстро выросли их наследники. Подробнее — в подборке 5-tv.ru.

Дмитрий Маликов рассказал о взрослении сына

Фото: Instagram*/dmitriy_malikov

Для Дмитрия Маликова этот День знаний оказался особенно трогательным. Певец проводил в школу младшего сына Марка, которому в январе исполнилось восемь лет.

Мальчик уже второй год учится в гимназии имени Е. М. Примакова, а сам артист нечасто показывает наследника публике, стараясь сохранить для него обычное детство.

У Марка есть старшая сестра Стефания, которая родилась в 2000 году. Она окончила факультет международной журналистики МГИМО, однако позже выбрала сферу моды и развивает собственный бренд одежды. Кроме того, у Дмитрия есть падчерица Ольга Изаксон, которую он удочерил после брака с Еленой Маликовой.

В этот волнительный день певец признался, что с интересом наблюдает за тем, как меняется его младший сын.

«Второй класс) год пролетел, повзрослел человек, характер проявляется, друзья появляются, личность формируется, интересы новые, увлечения, так интересно за этим наблюдать. Дай Бог!» — опубликовал артист в соцсетях.

Пелагея показала четвероклассницу Таисию и дала совет родителям

Певица Пелагея поделилась с поклонниками эмоциональным видео перед началом учебного года. Ее единственная дочь Таисия, рожденная в браке с хоккеистом Иваном Телегиным, пошла в четвертый класс.

Артистка с улыбкой показала подросшую дочь и призналась, что предвкушает торжественную линейку.

«Друзья, полнейший эксклюзив наша четвероклассница. Посмотрите, какая красавица. Мы идем. У нас линеечка начинается. Всем, кто сейчас в таком же предвкушении нового учебного года тащит рюкзаки тяжеленные, все будет классно. Надеюсь. Все будет классно. И помните, что мы любим своих детей, несмотря на оценки. Поэтому отпускаем», — отметила певица.

Елена Борщева проводила младшую дочь в пятый класс

Фото: Instagram*/lenaborshcheva



Юмористка Елена Борщева поделилась кадрами начала нового учебного года. Ее младшая дочь Ума отправилась в пятый класс.

«Первый раз в пятый класс! Всех с Днем знаний и легкой учебы!» — поздравила всех артистка.

Елена воспитывает двух дочерей вместе с мужем Валерием Юшкевичем, с которым состоит в браке с 2005 года. Старшая дочь пары Марта родилась в 2007 году. Девушка пошла по творческому пути: учится в ГИТИСе и пробует себя в актерской профессии.

Младшая Ума появилась на свет в 2015 году. Родители рассказывали, что долго ждали ее рождения и прибегли к процедуре ЭКО. Сейчас девочка занимается танцами, рисованием, участвует в школьных спектаклях и пробует себя в разных направлениях.

Ксения Бородина проводила сразу двух дочерей: одна пошла в 11-й класс, другая — в четвертый

Телеведущая Ксения Бородина показала, как ее дочери встретили новый учебный год. Для старшей Маруси это уже выпускной школьный этап — девушка пошла в одиннадцатый класс. Младшая Теона стала ученицей четвертого класса.

«Всех с 1 сентября! Пусть учебный год будет легким и интересным! У нас сегодня 11-й класс и 4-й. Мои девочки, удачного вам учебного года! Мама вас очень любит и желает вам всегда только побед, но и со всеми поражениями мы тоже способны справиться. Лучшие! А ваши уже в каком классе?» — спросила подписчиков Бородина.

Ксения воспитывает двух дочерей. Маруся родилась в 2009 году в браке с бизнесменом Юрием Будаговым. Девушка с детства занималась художественной гимнастикой и участвовала в соревнованиях.

Теона появилась на свет в 2015 году в браке телеведущей с Курбаном Омаровым. Девочка с ранних лет интересуется творчеством и участвовала в различных рекламных и модных проектах.

Дмитрий Тарасов проводил дочерей в школу

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко также показали семейные кадры первого сентября. Спортсмен поделился моментом, как провожал дочерей на учебу, а его супруга показала, что отправилась на школьное собрание.

У пары четверо общих детей: дочери Милана и Ева, а также сыновья Алексей и Ярослав. Старшая Милана родилась в 2018 году, Ева — в 2020-м, Алексей — в 2021-м, а младший Ярослав появился на свет в 2024 году.

Ева учится вместе со своей старшей сестрой Миланой — родители выбрали школу с мягким подходом к подготовке, и девочки сами захотели учиться вместе.

Звонок прозвенел не только для обычных школьников, но и для звездных наследников. Родители-знаменитости в этот день на время отложили сцену и съемки, чтобы поддержать детей в один из самых важных моментов года.

Екатерина Волкова призналась в любви к 1 сентября

Фото: Instagram*/volkovihome

Актриса Екатерина Волкова, известная зрителям по роли Веры в сериале «Воронины», встретила День знаний вместе с семьей. Артистка опубликовала кадры с дочерью Елизаветой и супругом Андреем Карповым, показав праздничный букет подсолнухов.

Волкова с теплотой написала о традиционном ажиотаже вокруг начала учебного года и призналась, что каждый раз с удовольствием наблюдает за фотографиями школьников в социальных сетях.

«Аааа, как я люблю ленту 1 сентября. Флешмоб по выкладыванию наших любимых школьников! От первоклашек, которые еще не знают, что согласие на фото не спрашивают, до старшеклассников, которые уже поняли — проще улыбнуться, чем спорить с мамой. Гусена моя такая же», — поделилась звезда.

Актриса также поздравила детей и родителей с началом учебного года.

«С самым трогательным праздником, который пахнет мелом, гладиолусами и детством. С Днем знаний! Следующие девять месяцев мы будем вспоминать это утро как самое безоблачное и позитивное в году», — отметила актриса.

Дочери Екатерины Волковой Елизавете 15 лет. Девушка не планирует идти по стопам знаменитой мамы и, по словам актрисы, увлекается архитектурой, а актерскую профессию не рассматривает.

Лерчек поздравила школьников вместе с детьми и возлюбленным

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, тоже присоединилась к поздравлениям с Днем знаний. Она показала семейные кадры с детьми и возлюбленным Луисом Сквиччиарини.

После сложного периода в жизни блогер впервые встретила учебный год в новом семейном составе и пожелала школьникам и их родителям терпения.

«От нашей семьи поздравляем школьников с 1 сентября. А родителям желаем много сил и терпения!» — написала блогер.

У Лерчек четверо детей. Старшие — дочь Алиса и сын Богдан — родились в 2016 году и уже учатся в школе. Алиса занимается творческими направлениями, а Богдан интересуется робототехникой.

Младший сын Лев появился на свет в 2021 году. В 2026 году у блогера также родился четвертый ребенок от танцора Луиса Сквиччиарини.

Агата Муцениеце отвела детей в школу и поделилась семейным моментом

Актриса Агата Муцениеце показала, как начался учебный день в ее семье. Артистка лично проводила детей в школу, несла праздничный букет и поделилась кадрами с сыном и дочерью.

На видео видно, что у актрисы отличное настроение — начало учебного года она встретила с улыбкой и праздничным настроем. Дети также поздравили подписчиков с Днем знаний.

Старший сын Тимофей родился в браке с актером Павлом Прилучным в 2013 году, дочь Мия появилась на свет в 2016 году. В декабре 2025 года у Муцениеце и ее супруга, музыканта Петра Дранги, родилась дочь Вера.

Актрисе предстоит совмещать съемки, семейные заботы и школьные будни сразу нескольких поколений своих детей.

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