«Такие суммы унижают»: Жорин о деле блогера Mellstroy

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Георгий Иванов
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Звездный адвокат предложил увеличить размер компенсаций за моральный вред до десятков миллионов рублей.

Фото, видео: ТАСС / Пресненский суд; Instagram @advokatzhorin

На исправительные работы, к которым суд приговорил блогера Mellstroy за избиение девушки во время стрима, интернет-знаменитость выйдет не скоро. Как сообщил источник 5-tv.ru, адвокаты обеих сторон намерены обжаловать решение суда, что автоматически отсрочит вступление приговора в силу.

Так, защитник потерпевшей будет подавать апелляцию на пересмотр дела для того, чтобы увеличить размер компенсации. А представители интересов стримера также хотят подать жалобу, но прежде всего для того, чтобы посмотреть на реакцию адвокатов девушки, и уже тогда выстраивать новую тактику в суде.

В свою очередь известный юрист Сергей Жорин указал, что компенсация, назначенная потерпевшей, в очередной раз демонстрирует огромную проблему в отечественной судебной практике, поскольку столь малые суммы не просто не возмещают моральный ущерб, но и скорее унижают тех, кто стал жертвами побоев.

«Потерпевший вправе требовать компенсации за моральный вред, но те суммы, которые назначает суд, как правило, сами по себе уже можно назвать моральными страданиями, в лучшем случае это 50 — 70 тысяч рублей. Совершенно очевидно, что такие суммы не смогут ничего возместить. Поэтому в данном случае жертвы побоев абсолютно не защищены правоприменительной практикой», — пояснил звездный адвокат.

Жорин также добавил, что на самом деле ограничений на размер компенсаций не существует, поэтому и в России возможны случаи, когда возмещение может оказаться весьма ощутимой суммой, как это бывает в судебной практике США.

«Закон не ограничивает размеры этих компенсаций, но сами судьи почему-то бояться выносить решения с крупными суммами. По моему мнению, размер подобных компенсаций никак не может быть меньше миллиона рублей, а в некоторых случаях — и десятки миллионов. Особенно, если виновный имеет соответствующую финансовую возможность», — сказал юрист.

Он также отметил, что в большинстве случаев по факту побоев и причинения легкого вреда здоровью уголовные дела не возбуждаются. А в случае, когда виновного все же удается привлечь к ответственности, назначается штраф, который идет даже не потерпевшей стороне, а государству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за избиение во время стрима Mellstroy получил полгода исправительных работ. Тюрьмы юноше пока удалось избежать, но он обязан оплатить девушке лечение на сумму 22444 рубля и моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

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